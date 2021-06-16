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防疫製造「防逃破口」？法界：科技監控在哪？

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

鼎晟、鼎麗負責人張皓翔被控吸金100億元，交保後裁定每周到派出所報到，台北地方法院以防疫理由，裁定三級警戒解除前張免報到。法界人士說，司法院、法務部打造的「科技設備監控中心」為何沒派上用場？

司法院刑事廳廳長彭幸鳴說，法官如果認為有必要對被告、嫌疑人施以監控，可以發函開案需求書給監控中心，由委外機構幫助架設電子腳鐐、手環，需付廠商數千元費用，不過，新制上路，的確還未見有人行使此權力。

台灣高等檢察署發言人吳怡明說，科技監控過去適用對象為性侵假釋犯，去年已舉辦教育訓練，新納入的監控對象不設限，但受疫情拖累，教育訓練還沒開辦，法官、檢察官如認為有需要，可直接聯繫監控中心。

法界人士說，法律不應有假期，防止經濟犯逃匿，是國家刑罰實踐的重要事項；向警局報到是免予羈押的最低密度監控，如果輕微的措施取消，「難保防疫不會成為防逃破口」。

刑事訴訟法有關防逃機制於2019年7月修法，規定法院許可停止羈押時，得命被告接受適當的科技設備監控；因應修法，司法院與法務部共同籌設、興建「科技設備監控中心」。

科技設備監控中心設在士林地方檢察署偵查庭舊址，內含監控室、案情研討室、備勤室、資訊機房，面積142.4坪，斥資新台幣2.87億元，造價不斐，今年4月底、5月初啟用，法務部長蔡清祥月前曾親往視察。

法界人士說，重大金融罪犯逃亡動機強，如果羈押替代處分取消，很難想像被告是否產生更畏罪的動機，不利偵查與審判。

北部檢察官說「難道現在都沒有人去警察局、派出所辦公嗎？」，就算防疫為先，但政府機關治安業務不容偏廢，不然國家機器怎麼運作？

也有法官認為，裁准被告要不要去警局報到，是法官的核心職權，就算讓被告天天報到，仍難保不會失蹤，法官審視案情、觀察被告犯後態度，形成自由心證，為了防疫緊急，只要不違背法令，就是合法處分。

犯下號稱「史上最大」詐貸案的潤寅案的主要被告楊宇晨，以500萬元交保時，獲裁定每周到派出所報到3次，楊女因疫情理由聲請改為每周報到1次，獲裁准，張皓翔聲請案獲准全免報到，比較特殊。

圖為法務部。記者王聖藜／攝影
圖為法務部。記者王聖藜／攝影

法務部 疫情

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