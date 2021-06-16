假投資禮券真吸金39億元 台南女護理師被判9年4月

台南柳營奇美醫院謝姓前護理師、張姓丈夫及在群創光電擔任副理的王姓女性友人等6人，以投資新光三越禮券為餌，每月可獲得投資金額18%至20%高額利息，兩年來詐財吸金39億元，謝女等人被依違反銀行法起訴，台南地院今天下午宣判，謝女等6人分別被處3年2月至9年4月不等徒刑，並追徵未扣案3.6億多元，可上訴。

檢警調查，謝女原為柳營奇美醫院護理師，為滿足自身虛榮心，自2015年10月起，向同事及親友佯稱，與新光三越高層熟稔，能透過特殊管道，以面額75折至85折不等價格購得禮券，王女等人得知後，陸續集資向謝女購買禮券。

謝女集資後，實以一般市價即面額98折向新光三越購得禮券，且自2016年間起，高價購入低價賣出禮券方式，已造成龐大資金缺口，無力再交付新光三越禮券給出資購買人，共詐得642多萬元。

然而，謝女為填補資金缺口及牟利，對外宣稱可將集資購得較低折扣的新光三越禮券轉售予雅詩蘭黛、SK-Ⅱ等專櫃，賺取價差，並以10日至60日為1期，每期可獲得投資金額3%至25%不等紅利，邀約王女等人參與「櫃位券」投資。

同時，虛偽創設新光三越董事、雅詩蘭黛經理、SK2、台中新光三越副理、財務等名稱的不實LINE帳號，相互加入好友或建立群組，自導自演捏造彼此間互相討論買賣新光三越禮券的對話內容，營造她與新光三越董事、副理及各專櫃經理等人確有投資買賣禮券且業績良好的假象。

而謝女利用櫃位券投資手法，自2016年間起至2018年4月中旬止，自行或經由王女等人非法經營收受存款業務所獲取財物或財產上利益累計達5.2億多元，迄未償還投資本金餘額則為3.6億多元。

王女等人邀集各投資人參與投資，其中王女與謝女共同非法經營收受存款業務所獲取的財物或財產上利益共計1.7億多元。

台南地院合議庭審理時，謝女均坦承不諱。據統計，謝女在詐欺取財犯行犯罪所得642多萬元。另因非法經營收受存款業務犯行，犯罪所得總計為5.2億多元，其中已返還予被害人之款項，合計為1.5億多元，謝女應沒收金額為3.6億多元。