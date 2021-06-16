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疫情期間還聚眾鬥毆！14人深夜談判遭法辦

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導

國內疫情嚴峻，台北市青年公園日前卻仍有14名男女相約談判鬥毆，還擊發信號彈引發巨響，過程中造成一方2名男子身受擦挫傷，警方獲報後隔日火速通涉案人員配合偵辦，全案除依聚眾鬥毆罪嫌函辦外，也依傳染病防治法函送衛生局裁處。

警方調查，22歲王姓男子因不滿先前與29歲魏姓男子等人相約飲酒時，對方用手機偷拍他一名女性友人，憤而在網路上開直播，影射魏男行為不檢等，此舉引起魏男不滿。

雙方5月29日凌晨2時許相約在萬華區青年公園內談判，王男找來1名男性友人、6名少年及1名少女，魏男則夥同1名男性友人及3名少女，雙方騎乘機車到場，一言不合之下持安全帽大打出手，過程中擊發信號彈引發巨響，最後魏男及前來助陣的男子身受擦挫傷。

警方獲報後展開調查，案發隔日就通知涉案14人配合偵辦，全案除依聚眾鬥毆罪嫌函送台北地檢署偵辦外，因時值全國疫情三級警戒期間，涉案14人已明顯違反中央流行疫情指揮中心「禁止室外10人以上聚會」規定，警方也依違反傳染病防治法函送衛生局裁處。

台北市警察局萬華分局。記者李隆揆／攝影
台北市警察局萬華分局。記者李隆揆／攝影

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