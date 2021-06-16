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7月1日起正式上路！ 企業人士應注意《商業事件審理法》的施行

聯合新聞網 / 永然文化出版

李永然律師

一、將自民國110年7月1日起施行《商業事件審理法》

我國近年來不斷地進行司法改革，而司法改革中，針對法院案件處理程序的變革，不斷地推陳出新！我國原本私權爭議的案件，主要有賴於《民事訴訟法》與《非訟事件法》；然現已經有《智慧財產案件審理法》、《家事事件法》、《勞動事件法》的施行，成為前述法律的特別法，而就特定「智慧財產案件」、「家事事件」及「勞動事件」的處理優先適用。

然自民國110年7月1日起，我國就要開始施行《商業事件審理法》，該法是為迅速、妥適、專業處理重大商業紛爭，健全公司治理，提升經商環境，以促進經濟發展而制定。對於該法企業人士應加以注意其適用範圍及程序上特別規定，俾茲因應，筆者謹藉本文予以略述。

二、「商業事件」由商業法院專屬管轄

首先說明《商業事件審理法》是規定「商業事件」由「商業法院」的「商業法庭」專屬管轄。又商業事件分為「商業訴訟事件」及「商業非訴事件」，前者於該法第2條第2項規定，共分七款如：公司負責人因執行業務、與公司所生民事上權利義務的爭議、其訴訟標的金額或價額在新台幣一億元以上……等；至於後者則規定在《商業事件審理法》第2條第3項，共有三款，即：公開發行股票的公司裁定收買股份價格事件；公開發行股票的公司依《公司法》規定聲請選任「臨時管理人」，選派「檢查人」及其解任事件；其他依法律規定或經司法院指定由「商業法院」管轄的商業非訟事件。

（本文出自《商業事件爭議解決法律實用手冊》，未經同意禁止轉載。)
（本文出自《商業事件爭議解決法律實用手冊》，未經同意禁止轉載。)

三、商業事件審理採行強制律師代理

其次，因「商業事件」具有專業性及技術性，且為能迅速、妥速處理，所以《商業事件審理法》第6條採行「強制律師代理」制度，原則上，當事人或關係人應委任「律師」為「程序代理人」；但例外情形除外，如當事人、關係人或其代理人具有「律師資格」者，應由「程序代理人」為程序行為（《商業事件審理法》第7條第1項）；因採行強制律師代理，所以「律師酬金」也是訴訟或程序費用的一部，敗訴一方除負擔「訴訟費用」外，還應負擔勝訴一方之「律師酬金」，但該酬金有「最高額」的限制（《商業事件審理法》第13條）。

四、商業事件推行調解前置主義

再者，商業事件為求能迅速、妥適及專業處理，設立特別的訴訟外紛爭解決機制，採用「調解前置主義」，且設有「商業調解委員」。亦即「商業訴訟事件」於起訴前，應經「商業法院」行「調解程序」；但提起反訴或送達於他造的通知應為「公示送達」，則不在此限。商業調解程序由商業法院的「法官」行之，法官可以斟酌相關情事，選任「商業調解委員」一人至三人先行調解；調解如果成立時，聲請人可以在調解成立之日起「三個月」內，聲請退還所繳聲請費四分之三（參見《商業事件審理法》20條、第24條、第32條）。

五、商業訴訟程序的特別規定

又商業事件既盼能迅速、專業、妥迅處理，因而在訴訟程序也有一些有別於「一般民事訴訟」的規定，謹略述如下：

(一)商業法院的法官於必要時，可以命「商業調查官」協助執行特定事務，並製作「報告書」（《商業事件審理法》第17條 ）。

(二)法院應與訴訟兩造商定「審理計畫」，且法院可依前開計畫，就「特定事項」訂定提出攻擊、防禦的期間（《商業事件審理法》第39條、第40條）。

(三)設有可以向他造當事人查詢的制度，即當事人為準備其主張或舉證，可以於法院指定期間或準備程序終結前，列舉有關事實或證據的必要事項，向他造查詢，請求具體說明（《商業事件審理法》第43條第1項）。

(四)當事人可以經法院許可，聲明「專家證人」提供專業意見，專家證人原則上應以「書面」出具「專家意見」；但經法院許可，可以用「言詞」提出（《商業事件審理法》第47條、第49條）。

(五)訂有「秘密保持命令」的規定，我國原在《智慧財產案件審理法》訂有「秘密保持命令」的規定，而《商業事件審理法》也加以採行，此於該法第55條第1項規定：當事人或第三人就其持有的「營業秘密」，經「釋明」符合下述情形者，法院可以依其聲請，對他造、當事人、程序代理人、輔佐人或其他訴訟關係人發「秘密保持命令」：1.當事人書狀的內容，記載當事人或第三人的「營業秘密」，或已調查或應調查的證據，涉及當事人或第三人的「營業秘密」；2.為避免因前款的營業秘密經開示，或供該訟訴進行以外之目的使用，有妨害該當事人或第三人基於營業秘密的事業活動之虞，致有限制其開示或使用的必要。

(六)法院可以適時探詢當事人和解、移付調解或提供「仲裁」解決紛爭的可能，促使當事人依「訴訟外之方法」解決紛爭（《商業事件審理法》第61條第1項）。

(七)商業事件的裁判採用「二級二審」，所以《商業事件審理法》第71條規定，商業事件的裁判，除別規定外，得上訴或抗告於「最高法院」（《商業事件審理法》第71條）。

六、結語

綜上所述，將自民國110年7月1日施行的《商業事件審理法》因有許多有別於傳統民事訴訟程序的規定，國內不論商業界人士或律師界均應就該法的規定及施行予以關注，俾茲因應。

（本文出自《商業事件爭議解決法律實用手冊》，作者為永然聯合法律事務所所長、永然兩岸法律事務中心創辦人，未經同意禁止轉載。)

自民國110年7月1日起，就要開始施行《商業事件審理法》。示意圖／ingimage
自民國110年7月1日起，就要開始施行《商業事件審理法》。示意圖／ingimage

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