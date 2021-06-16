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大甲文曲路違章工廠廢棄物佔用道路及民地　法辦並清除

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導

台中市大甲文曲路一處違章工廠被控長期占用道路和民地，地方陳情，民代率隊到場抗議，檢警昨天深夜拘提資源回收廠負責人及其合夥人共二人，今天會同環保稽查大隊查扣工廠機具；佔用道路和民地的廢棄物預計明天清除，台中市議員吳敏濟今天表示，張姓業者藐視所有行政處分，最終仍逃不過司法制裁。

市議員吳敏濟表示，張姓業者承租文曲路廠房，非法經營廢棄物回收，霸佔附近約50公尺長的慢車道及二旁的私人土地及墓園，文武國小學生上下學不得不繞道行走快車道，文曲里長林寶彩、武陵里長方如玉出面溝通始終未獲善意回應。

今年3月底吳敏濟接獲陳情，數度召集警分局、環保局、經發局等單位會勘，處以斷水斷電等措施，並二度強制清除廢棄物，但業者不僅拒繳近20張罰單，仍使用發電機繼續營業，並擴大推置範圍，連附近的墓地都無法倖免。

大甲警分局昨晚以違反廢棄物清理法非法堆置廢棄物，分別在工廠及市區拘提張姓業者及其女姓合夥人，交由台中地檢署檢察官偵辦，今天上午警方再會同環保局稽查大隊前往工廠扣押所有機具，大隊長羅文龍表示，徵得檢察官同意後，最快17日交由清潔隊進行清除，恢復道路的通暢。

環保局表示，此案涉及違法堆置，移請檢警機關共同偵辦，所堆置廢棄物亦依據廢棄物清理法第71條規定啟動代履行程序，強制代為清除、處理，並向民眾求償清理、改善及衍生必要費用，非法棄置農地違反廢棄物清理法第36條規定從嚴處分，另私有地遭非法堆置物品部分，該土地所有權人可依民法第767條無權占有及刑法第320條竊占相關規定捍衛自身權益。

經發局說明，此案涉違反廢棄物清理、阻礙交通，經發局依法勒令業者停工後，並會同相關單位前往，依經濟部「未登記工廠停止供電供水作業程序」執行斷水斷電，並持續派員勘查；針對業者自行設置煤油發電機，僅供生活用電，非屬製造加工行為，非工廠管理輔導法規定範疇，但經發局後續召集相關單位召開會議研議處置方式，並前往勘查。

地政局指出，此案違反非都市土地使用管制，農地違規部分由農業局審認後，地政局已依區域計畫法裁處，就地上設施的鐵皮建物、鋪設水泥及設置鐵皮圍籬部分裁處；經土地所有權人陳述該鐵皮建物為繼承父親而來，今年1月出租，不知承租者有轉租他人，地政局考量所有權人非違規行為人，已發函令所有權人，就違反區域計畫法的部分，應於7月30日前改善完畢，後續視改善結果，依區域計畫法相關規定處理。

警察局今年4四月配合環保局清除該案廢棄物，還路權於民，並配合經發局執行斷水斷電，並持續不定期加強巡邏，如有發現佔用道路情形，將持續依道路交通管理處罰條例舉發開單，嚴格執法；大甲分局成立專責小組，與環保局稽查大隊共同依法針對該案違法事實蒐證後，依法送辦。

台中市大甲文曲路違章工廠廢棄物佔用道路及民地，檢警拘提業者，今天清除廢棄物。圖／台中市議員吳敏濟提供
台中市大甲文曲路違章工廠廢棄物佔用道路及民地，檢警拘提業者，今天清除廢棄物。圖／台中市議員吳敏濟提供
台中市大甲文曲路違章工廠廢棄物佔用道路及民地，檢警拘提業者，今天清除廢棄物。圖／台中市議員吳敏濟提供
台中市大甲文曲路違章工廠廢棄物佔用道路及民地，檢警拘提業者，今天清除廢棄物。圖／台中市議員吳敏濟提供
台中市大甲文曲路違章工廠廢棄物佔用道路及民地，檢警拘提業者，今天清除廢棄物。圖／台中市議員吳敏濟提供
台中市大甲文曲路違章工廠廢棄物佔用道路及民地，檢警拘提業者，今天清除廢棄物。圖／台中市議員吳敏濟提供

廢棄物 檢察官 農地

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