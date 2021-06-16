石木欽懲戒案29日言詞辯論 石委請代理人、律師出庭

前公務員懲戒委員會委員長石木欽被控在擔任最高法院法官等職務期間，長期與涉訟當事人翁茂鍾不當接觸，還以妻兒名義，買進翁所經營公司的股票賺取利益，去年8月遭監察院彈劾，成史上彈劾層級最高的司法官。新冠肺炎疫情三級警戒目前延至28日，懲戒法院職務法庭今公告29日進行言詞辯論。石木欽代理人廖芳萱表示，石將不會出庭，屆時石會再委任另名律師李佳翰。

若三級警戒時日延長，懲戒法院表示是否更改期日，或是透過遠距訊問（當事人安排在另外兩個法庭）的方式來進行，仍由合議庭決定。

懲戒法院指出，為預防新冠肺炎傳播，屆時借用的台灣高等法院刑事專一法庭將不設旁聽席，而是在司法院一樓多媒體簡報室設延伸法庭，開放12名記者、8名民眾旁聽。旁聽採實聯制，須全程佩戴口罩，入場前以酒精消毒，每人保持1.5公尺社交距離。

監察院去年8月14日以12票比0票通過石木欽彈劾案。監委王美玉指石木欽自1997年7月22日至2017年間，長期與翁茂鍾飲宴、球敘，包括翁茂鍾涉有5件官司期間，石與翁委任案件的律師在場時均未迴避，並提供法律意見。王說，尤其是翁茂鍾的案件在最高法院審理中或下級審甫宣判、上訴最高法院時，時任最高法院法官的石木欽也和翁有不當接觸或未迴避翁相關案件。

另外，在翁茂鍾官司案件審理期間，石木欽也未避嫌，以妻兒名義，買進翁茂鍾所經營控制的怡安、聯亞公司股票獲取利益。監委認為不論個別或全體法官，都應廉潔奉公，讓法院成為公眾所信賴的公平審判機關，法官更應以高於一般公務員品操要求自身，並提升裁判品質。

不過石木欽則表示，監察院不採對他有利證據，完全按照司法院主張，「是為彈劾而彈劾」，批新任監委淪為政治打手，他深感遺憾。石說，上屆監委曾提案未通過彈劾，未料新任監委不顧他提出的有利證據，僅憑想像羅織，輕率通過彈劾，且對法律明文應從舊、從輕比較適用10年追懲時效，置之不理。

廖芳宣今也表示，石木欽29日將不會出庭，她將當庭提出書面聲明，另名律師李佳翰也會為石辯護。