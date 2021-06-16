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太扯！疫情期間聚賭警送辦68人 中壢大賭場挨罰500萬

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太扯！疫情期間聚賭警送辦68人 中壢大賭場挨罰500萬

聯合報 / 記者朱冠諭／桃園即時報導

全國三級警戒還沒解除，桃園中壢警分局日前卻獲報有職業大賭場違法開張，警方經多日蒐證，今凌晨持搜索票，當場查獲賭場李姓負責人（52歲）、3名員工、張姓屋主（66歲）和63名賭客，合計賭金達166萬9800元。全案依賭博罪、社會秩序維護法送辦。現場68人因違反室內群聚規定，依傳染病防治法函請市府衛生局裁罰，金額高達近500萬元。

警方調查，該賭場以天九牌為賭具，每家均發4張天九牌，再分成前後2組互相配對，與莊家比較牌面點數大小，每次輸贏由莊家負責清點總下注金額，再從下注金內抽取抽頭金。

為避免成為疫情破口，警方監控蒐證多日，今凌晨4點多，持搜索票破門而入，驚見多人群聚還未戴口罩，立即告誡「快把口罩戴好」，員警並當場查獲李姓負責人、張姓屋主、擔任荷官的陳姓員工（55歲）、擔任水車司機的陳姓員工（40歲）和張姓員工（22歲），現場63名賭客中還有一名詐欺通緝犯（24歲）和一名失聯移工（32歲）。

員警當場查扣抽頭金現金8800元及籌碼72萬5000元、賭客賭資現金48萬8000元、籌碼44萬8000元，合計賭金達166萬9800元，另查獲賭具天九牌1副、帳單1張、點鈔機1台、監視器主機5台、骰子12盒等證物。

桃園中壢警分局日前卻獲報有職業大賭場違法開張，警方經多日蒐證，今凌晨持搜索票，當場查獲賭場李姓負責人（52歲）、3名員工、張姓屋主（66歲）和63名賭客。記者朱冠諭／翻攝
桃園中壢警分局日前卻獲報有職業大賭場違法開張，警方經多日蒐證，今凌晨持搜索票，當場查獲賭場李姓負責人（52歲）、3名員工、張姓屋主（66歲）和63名賭客。記者朱冠諭／翻攝
桃園中壢警分局日前卻獲報有職業大賭場違法開張，今凌晨持搜索票，當場查扣抽頭金現金8800元及籌碼72萬5000元、賭客賭資現金48萬8000元、籌碼44萬8000元，合計賭金達166萬9800元，另查獲賭具天九牌1副、帳單1張、點鈔機1台、監視器主機5台、骰子12盒等證物。記者朱冠諭／翻攝
桃園中壢警分局日前卻獲報有職業大賭場違法開張，今凌晨持搜索票，當場查扣抽頭金現金8800元及籌碼72萬5000元、賭客賭資現金48萬8000元、籌碼44萬8000元，合計賭金達166萬9800元，另查獲賭具天九牌1副、帳單1張、點鈔機1台、監視器主機5台、骰子12盒等證物。記者朱冠諭／翻攝

賭場 口罩

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