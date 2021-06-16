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月入15萬代書酒駕撞死憲兵士官逃逸 賠錢和解判關3年半

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導

月入15萬的台南市代書蔡正山曾因酒駕被判刑、吊銷駕照，但他前年仍酒駕上路撞死詹姓憲兵士官後逃逸，一審依酒駕致死罪判刑5年6月，二審因他賠錢和家屬達成和解，改判3年6月徒刑，最高法院駁回上訴定讞。

判決指出，蔡正山2019年5月5日在台南市某飯店喝啤酒後，開車闖紅燈撞擊停等紅燈的機車，造成林姓騎士受傷，但後座的詹姓憲兵士官顱內出血併腦腫、顱底骨折、右側腦出血，送醫後仍不治身亡。

蔡案發後未停車報案，反而駕車逃逸，途中再撞擊另輛停放在路邊的小客車，民眾報案而警方到場逮人，酒測值0.3毫克；台南地方法院一審依酒駕致死、肇事逃逸等罪判蔡5年6月徒刑。

案件上訴，蔡除強制險賠償金350萬元外，再賠償詹母150萬元、兒女各200萬元、詹妻47萬元，共597萬元，換取家屬和解，台南高分院二審改判3年6月徒刑，最高法院駁回上訴，全案定讞。

圖為示意圖，與本案無關。圖／聯合報系資料照片
圖為示意圖，與本案無關。圖／聯合報系資料照片

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酒駕 憲兵 駕照

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