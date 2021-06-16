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100億銀行法詐犯怕染疫不想去警局報到　法官：准！

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

鼎晟、鼎麗公司負責人張皓翔被控吸金100億元，交保後裁定限制住居，周周應前往派出所報到，張認為新冠肺炎疫情嚴峻，與人接觸徒增染疫風險，聲請暫停執行；台北地方法院考量疫情之故，裁定三級警戒解除前，張免報到。可抗告。

法官曾裁定張皓翔每周三、周日晚上8時至10時到台北市警萬華分局報到，張聲請變更住居所，法官本月2日裁准，命他本月15日起，每周三晚上8時至10時到士林分局天母派出所報到。

張皓翔遞狀稱，COVID-19疫情嚴峻，後續發展不明，中央流行疫情指揮中心於6月7日宣布延長第三級警戒，希望在調降疫情警戒等級前，暫時停止報到。

合議庭指出，張皓翔去年3月31日以1000萬元交保，限制住居、限制出境迄今，因疫情嚴峻，指揮中今年5月15日將雙北提升警戒至第三級，5月19日全國也提升至第三級，到了5月25日，先宣布延長第三級警戒至6月14日，再於6月7日宣布延長第三級警戒至6月28日。

裁定說，審酌疫情現況，張皓翔如定期報到，會增加接觸風險及受理報到機關的防疫能量，審酌司法權行使、社會秩序及公共利益的維護，重為裁定，准張於指揮中心宣布解除張住居所在地第三級疫情警戒前，免去派出所報到。

張皓翔被控以投資不動產、車位保證獲利年息5至12%為餌，8年吸金100多億元，他將子女送出國，還買2艘豪華遊艇，偵查中張被羈押，起訴後獲張法院裁定1000萬元交保，限制住居、出境、出海。

張皓翔被訴後，檢方繼續查出他偽造租約，將旗下閒置大樓包裝，與銀行簽約推出不動產投資信託基金受益憑證，再涉違反銀行法、詐欺、偽造文書多罪，今年再遭查辦犯行。

圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影
圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影

疫情 三級警戒

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