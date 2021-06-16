不能心存僥倖 台南今年迄本月酒駕車禍已造成15人亡

台南市交通大隊統計，今年迄6月14日因酒後駕車失控致死亡事故共計15件，造成15人死亡，較去年同期11件11人 死亡增加4件，顯見不少人輕忽酒駕嚴重性。警方今天說，防疫期間千萬不要鬆懈，千萬不要酒後駕車。

配合餐廳禁止內用之防疫規定，民眾用餐都改外帶或外送於家中用餐，部分民眾如在家中有飲酒行為，切勿心存僥倖，酒後外出自駕，尤其是在睡前飲酒的民眾，隔日早上外出時更應留意自身體內酒精是否已完全代謝，留意宿醉問題，否則貿然駕車上路很可能會導致觸犯酒駕的法律責任，如果一定必須出門務必指定代駕。

根據道路交通管理處罰條例第35條規定，當駕駛人酒測值達0.15MG/L（或血液中酒精濃度達0.03）以上，機車罰鍰為1萬5000元至9萬元、汽車罰鍰3萬元至12萬元，且須吊扣駕照1~4年甚至吊銷駕照。

為了保障大家的用路安全，台南市交通大隊提醒民眾，千萬不要疲勞駕駛、千萬不要酒後駕車、防疫千萬不要鬆懈，民眾應減少非必要之外出與移動。在家防疫減少出門才是真王道。 台南市交通大隊統計，今年迄6月14日因酒後駕車失控致死亡事故共計15件，較去年同期11件增加4件。圖／台南市交通大隊提供

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康