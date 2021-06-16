小貨車懸「給我疫苗」布條繞高市府 警方因這理由開罰

反空汙反萊毒顧健康全民聯盟發言人徐尚賢昨天下午開小貨車，繞行高雄市政府四維行政中心四周，遇警方攔車開罰單。他今天發文，斥責「高雄市政府好大的官威，動用警察前後包夾」、「全民定要揭竿起義」。警方表示，因他連續長按喇叭，才攔車對他開罰單。

昨天下午2點30分，徐尚賢獨自開小貨車，在車上懸掛「我不要等死」、「請給我疫苗」白布條，在高雄市政府四周繞行，由於他按喇叭要引起路人注意，但連續的喇叭聲，反而引來苓雅警分局民權路派出所員警前去攔車。

徐尚賢今天發文，表示「堅決反對政府刁難阻擋國際認證的疫苗」、「堅定反抗政府讓百姓當高端疫苗的白老鼠」、「AZ疫苗打完後要打什麼疫苗呢？要人民打高端疫苗嗎？」、「政府要把我們拿來做實驗嗎？」。

他說，昨天的行動宣傳車至高雄市政府抗議，高雄市政府好大的官威，動用警察前後包夾，企圖限制人民的自由，強制人民閉上嘴巴、束手待斃，如此草菅人命又鴨霸的政府，表示「台灣人不甘願接受！全民定要揭竿起義！」。