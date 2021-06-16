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小貨車懸「給我疫苗」布條繞高市府 警方因這理由開罰
反空汙反萊毒顧健康全民聯盟發言人徐尚賢昨天下午開小貨車，繞行高雄市政府四維行政中心四周，遇警方攔車開罰單。他今天發文，斥責「高雄市政府好大的官威，動用警察前後包夾」、「全民定要揭竿起義」。警方表示，因他連續長按喇叭，才攔車對他開罰單。
昨天下午2點30分，徐尚賢獨自開小貨車，在車上懸掛「我不要等死」、「請給我疫苗」白布條，在高雄市政府四周繞行，由於他按喇叭要引起路人注意，但連續的喇叭聲，反而引來苓雅警分局民權路派出所員警前去攔車。
徐尚賢今天發文，表示「堅決反對政府刁難阻擋國際認證的疫苗」、「堅定反抗政府讓百姓當高端疫苗的白老鼠」、「AZ疫苗打完後要打什麼疫苗呢？要人民打高端疫苗嗎？」、「政府要把我們拿來做實驗嗎？」。
他說，昨天的行動宣傳車至高雄市政府抗議，高雄市政府好大的官威，動用警察前後包夾，企圖限制人民的自由，強制人民閉上嘴巴、束手待斃，如此草菅人命又鴨霸的政府，表示「台灣人不甘願接受！全民定要揭竿起義！」。
今天上午苓雅警分局民權所長許世祺表示，員警接獲檢舉，發覺這輛小貨車懸掛布條在市府四周繞行，而且車上還不斷長按喇叭，每聲大約3、4秒，才上前攔車，依違反道路交通管理處罰條例第41條，對獨自車上的徐開罰單，徐接罰單後，仍在市府四周繞了2、3圈才離去。依道交條例規定，汽車駕駛人按鳴喇叭不依規定，或按鳴喇叭超過規定音量者，處300元以上600元以下罰鍰。
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