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保母凌虐男嬰遭起訴後男嬰死亡 檢變更法條為傷害致死

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

鄭姓保母去年兩度凌虐11個月大的李姓男嬰，以手掌大力毆打李的頭部，致李頭部重創昏迷，還騙稱是嗆奶，經醫師識破，台中地檢署於今年5月25日依傷害致重傷罪起訴鄭姓保母，並請法官加重其刑，未料，檢方起訴後，李姓男嬰於6月1日傷重死亡，中檢表示基於同一犯罪事實，檢方將併案移送，變更起訴法條，改依傷害致死罪將鄭姓保母起訴。

台中地檢署襄閱主任檢察官卓俊忠表示，李姓男嬰去年12月17日，遭保鄭姓保母凌虐重擊頭部致昏迷，檢察官經偵查後，於今年5月25日將鄭姓保母起訴，而傷重在加護病房的李姓男嬰，於6月1日傷重死亡，因屬同一犯罪事實，檢察官將併案移法院審理，將變更起訴法條，改依傷害致死罪起訴。

起訴書指出，鄭女（48歲）為領有保母技術士證的專業保母，自去年3月3日起，受李姓男嬰（2019年12月生）的父母所託，負責照顧李姓男嬰，每月獲取1萬3500元報酬。

李姓男嬰的媽媽於去年11月23日上午，將幼兒送往鄭女處，由鄭女托育，當天因李姓男嬰哭鬧，鄭女以不詳方式毆打男嬰，致男嬰受有硬腦膜下出血，鄭向男嬰父母佯稱男嬰坐在推車上，欲攀拿右邊的助步車，不慎撞擊助步車而跌落，致右側額頭瘀青。

去年12月17日上午，又因李姓男嬰哭鬧不休，鄭女以手掌大力毆打男嬰頭部，致男嬰受有硬腦膜下出血、雙眼玻璃體下出血、雙眼瀰漫性多層視膜網出血，並因此無法自主呼吸，陷入重度昏迷的重傷害，再以男嬰嗆奶致昏迷通知男嬰母親，將男嬰送往台中總急診就醫，經丁姓醫師查看男嬰病情後，發現不是單純的嗆奶，因而報警處理。

台中榮總評估報告指出「李姓男嬰無明顯外傷，但有硬腦膜下出血、雙眼玻璃體下出血、雙眼瀰漫性多層視膜網出血，且已排除出血性疾病，符合受虐性腦傷」。

鄭姓保母供稱曾於去年11月間，在她住處內，曾因不明原因，使用不詳方式，致男嬰右前額青紅腫，並因此受有硬腦膜下出血的傷害。去年12月16日、17日，因男嬰哭鬧不休，而毆打男嬰頭部，致男嬰受有硬腦膜下出血、雙眼玻璃體下出血、雙眼瀰漫性多層視膜網出血，陷入重度昏迷。檢察官因此予以起訴。

鄭姓保母去年兩度凌虐李姓男嬰，致李頭部重創昏迷，台中地檢署於今年5月25日依傷害致重傷罪起訴鄭姓保母。未料，檢方起訴後，李姓男嬰於6月1日傷重死亡，中檢表示基於同一犯罪事實，檢方將併案移送，變更起訴法條，改依傷害致死罪將鄭姓保母起訴。圖／本報資料照
鄭姓保母去年兩度凌虐李姓男嬰，致李頭部重創昏迷，台中地檢署於今年5月25日依傷害致重傷罪起訴鄭姓保母。未料，檢方起訴後，李姓男嬰於6月1日傷重死亡，中檢表示基於同一犯罪事實，檢方將併案移送，變更起訴法條，改依傷害致死罪將鄭姓保母起訴。圖／本報資料照

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