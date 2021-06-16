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小王摩鐵完事準備閃人　一家人衝進房「抓姦」反挨告

聯合報 / 記者張議晨 / 高雄即時報導

洪姓男子懷疑陳姓妻子出軌，前年7月發現陳女與李姓男子到鳳山區一家汽車旅館開房，帶著父母親及徵信社人員，衝到摩鐵「抓姦」，趁妻子與小王辦完事後，衝進房內收集衛生紙、毛巾等證物，李男認為洪男違法搜索提告，高雄地檢署認為，洪男進房時李男已退房準備離去，房間不屬他人住宅，最後不起訴4人。

檢方調查，洪男與陳女結婚多年，後來發現陳女疑似出軌，委託徵信社調查，2019年7月3日晚間，洪男發現陳女與李男到摩鐵開房，於是約了父母親、歐姓徵信社業者前往「抓姦」。

洪男等人到場後，陳女、李男剛好完事準備開車離開，鐵門一拉開就看到洪男等人檔在車前，一家人質疑陳女與李男共處一室，不斷拍打李男車窗要求下車，後來見車上兩人不理不睬，氣不過的洪男趁著空檔衝入房內收集衛生紙、毛巾、毛髮等證物，打算做為陳女出軌的證據。

但李男不滿洪男等人檔在車前，甚至在沒有執法人員陪同下擅自闖入摩鐵房間，氣炸提告洪等人違法搜索、侵入住宅；洪男偵詢時辯稱，妻子進入摩鐵後，他等到兩人離開時才進入車庫，但妻子一直不願下車，他還會衝上樓收集衛生紙、毛巾。

後來雄檢偵查時，檢方認為當時洪男等4人到場時，陳女、李男已退房準備離開，不算「他人之住宅」，因此不構成侵入住宅與違法搜索的犯罪，全案偵結後，不起訴洪男、洪男父母及歐姓徵信社業者等4人。洪男與陳女後來以離婚收場。

洪姓男子懷疑妻子出軌，帶著父母到摩鐵抓姦，反而被小王提告，但高雄地檢署認為小王與妻子當時已經「退房」，不構成侵入民宅，因此不起訴洪男等四人。記者張議晨／攝影
洪姓男子懷疑妻子出軌，帶著父母到摩鐵抓姦，反而被小王提告，但高雄地檢署認為小王與妻子當時已經「退房」，不構成侵入民宅，因此不起訴洪男等四人。記者張議晨／攝影

衛生紙 摩鐵 出軌

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