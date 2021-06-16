居家服務員熱水沖糖尿病嬤腳害5趾截肢？ 二審仍無罪

王姓女居家服務員被控用蓮蓬頭替患糖尿病的洪老婦人沖洗雙腳時，未注意水溫和腳趾潰瘍，導致洪婦左腳受二至三度燙傷，經送醫救護後仍趾骨外露，最後5趾截肢。士林地檢署依過失傷害致人重傷罪將王女起訴，但士林地方法院判她無罪；檢方上訴，台灣高等法院今駁回。

王姓女居家服務員照顧洪老婦人已2年7月，家屬指控王女嫌洪婦腳「有味道」，從不洗腳。

2018年10月27日下午，王女用蓮蓬頭替洪老婦人沖洗雙腳，但下午4點多洪婦便到三軍總醫院附設民眾診療處急診，經清創後，洪婦左腳5趾全截肢。王女辯稱她在沖洗前有測試水溫，並非用熱水沖洗，否認燙傷與她有關。

王女律師表示，糖尿病患的足部需每日以溫水沖洗，非不得沖洗，一般人無法預見溫水沖洗會導致燙傷截肢，況且王女沖水不到5秒，已盡注意義務。律師認為洪婦傷勢原不嚴重，是因後續醫療不當或延誤才變這樣。

士林地院認為檢方所提出的證據不足以證明王女違反業務上應注意義務，判王女無罪。高等法院上月5日行言詞辯論，王女仍堅稱未釀傷害。

公訴檢察官表示，洪婦的胞姊、女兒都表示她是洗完腳後才出現傷口，而且家人還質疑為何幫洪婦穿襪子？這才發現洪婦腳燙傷，王女還支支吾吾、旋即離去。

洪婦的女兒說，當天是她和阿姨陪著去急診，母親的傷勢她很清楚，王女推稱是阿姨經常幫母親泡腳所造成，但實際上阿姨已很久沒幫忙泡了。

告訴代理人指出，洪老婦人原本沒「皮肉分離」，是因皮肉分離才截肢，王女用襪子包住老婦人的腳，家屬拿下襪子竟皮肉分離，希望高院對王女從重量刑。