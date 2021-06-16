罵警察「生兒子沒屁眼」下場慘 法院：暗諷人絕子絕孫

桃園潘姓男子開車經紅燈違規迴轉，被員警目睹攔下要求盤查，竟口出惡言辱罵對方「到時候不要生兒子沒屁眼」，當場被依妨害公務現行犯逮捕；法院審酌，潘有暗諷警察「所生的孩子將先天性無肛症」、「絕子絕孫」之意，依侮辱公務員罪判他有期徒刑2月，可上訴。

檢警調查，潘男今年4月29日早上11點多，開車經桃園區中正路、民光路違規迴轉，剛好轄區桃園分局埔子派出所鐘姓、高姓員警巡邏經過，依法上前盤查取締，未料潘心生不滿就當場以台語辱罵「時候不要生兒子沒屁眼」。

員警當場依妨害公務罪嫌將他逮捕送辦，檢方也認為他犯嫌明確，偵結依侮辱公務員罪嫌向法院聲請簡易判決處刑。

法院認為，潘男對2名員警口出「到時候就不要生兒子沒屁眼」之詞，具有貶低、輕蔑，含有暗諷對方「做了缺德事，其等所生的孩子將得到先天性無肛症，為畸形兒」，更意旨他們「絕子絕孫」之意，確實是足以貶低鐘、高名譽、人格及社會評價的侮辱性言論。