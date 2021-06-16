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女子利用實聯制留假資料行騙店家 涉詐欺外還要送裁罰

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導

台南市佳里地區發生「假實聯真騙餐」案件，佳里分局根據店家所提供資料，立即循線查出陳姓嫌疑人，並通知受害店家製作指證筆錄，警詢後依詐欺罪函送台南地檢署偵辦；另陳女未配合實聯制登記部分，依傳染病防治法第70條函衛生局裁罰。

據悉，佳里區連日來發生有1名女子至店家購物，結帳時翻錢包卻說自己沒帶錢，要晚一點才回來付，店家不疑有他，想說有實聯制就找得到人，結果苦等不到人打電話才發現該女子竟然留假資料，業者等到收店仍是等不到人才驚覺自己受騙。

店家在網路社群PO文「中午有來本店買午餐的陳小姐，妳是否忘記與我們約定？？要付款時，妳翻錢包說忘記帶錢，說下午5點會拿錢來，指著實名制單子說妳有留電話，我們相信妳，餐點也讓妳也拿走了，但遲遲等不到妳來，晚上打烊前打了妳留的電話，竟然是空號。希望妳別讓我們失望！！疫情期間又留上假資訊⋯」

店家PO上網提醒其他店家，才知道有便當店、冰品店、炒麵店、豬肉攤被騙2斤香腸等，還有人說連阿嬤賣便當也被騙，不少受害店家非常的氣憤，認為年紀輕輕卻騙吃騙喝，也破壞店家和消費者之間的信任，有時忘了帶錢但是店家都會給方便，現在這樣子搞壞人際間的關係，也有人說如果生活有困難，佳里有食物銀行，也有民眾願意提供協助。

佳里警分局根據店家提供的資料找到陳姓嫌犯，警方表示，購買物品留假資料賒帳，係以詐術使人交付財物，觸犯刑法詐欺罪，另有關實聯制部分，不僅只規範店家，民眾未依規定配合或留假資料，亦會受裁罰，呼籲民眾勿因一時貪念或便宜行事，而因小失大。

台南佳里區陳姓女子購物留假資料賒帳，除涉詐騙外，又因未落實實聯制，多加一條違反傳染病防治法送裁罰。記者吳淑玲／翻攝
台南佳里區陳姓女子購物留假資料賒帳，除涉詐騙外，又因未落實實聯制，多加一條違反傳染病防治法送裁罰。記者吳淑玲／翻攝
台南佳里區陳姓女子購物留假資料賒帳，除涉詐騙外，又因未落實實聯制，多加一條違反傳染病防治法送裁罰。記者吳淑玲／翻攝
台南佳里區陳姓女子購物留假資料賒帳，除涉詐騙外，又因未落實實聯制，多加一條違反傳染病防治法送裁罰。記者吳淑玲／翻攝
台南佳里區陳姓女子購物留假資料賒帳，除涉詐騙外，又因未落實實聯制，多加一條違反傳染病防治法送裁罰。記者吳淑玲／翻攝
台南佳里區陳姓女子購物留假資料賒帳，除涉詐騙外，又因未落實實聯制，多加一條違反傳染病防治法送裁罰。記者吳淑玲／翻攝
台南佳里區陳姓女子購物留假資料賒帳，除涉詐騙外，又因未落實實聯制，多加一條違反傳染病防治法送裁罰。記者吳淑玲／翻攝
台南佳里區陳姓女子購物留假資料賒帳，除涉詐騙外，又因未落實實聯制，多加一條違反傳染病防治法送裁罰。記者吳淑玲／翻攝

實聯制 詐欺 便當

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