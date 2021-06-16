女子利用實聯制留假資料行騙店家 涉詐欺外還要送裁罰

台南市佳里地區發生「假實聯真騙餐」案件，佳里分局根據店家所提供資料，立即循線查出陳姓嫌疑人，並通知受害店家製作指證筆錄，警詢後依詐欺罪函送台南地檢署偵辦；另陳女未配合實聯制登記部分，依傳染病防治法第70條函衛生局裁罰。

據悉，佳里區連日來發生有1名女子至店家購物，結帳時翻錢包卻說自己沒帶錢，要晚一點才回來付，店家不疑有他，想說有實聯制就找得到人，結果苦等不到人打電話才發現該女子竟然留假資料，業者等到收店仍是等不到人才驚覺自己受騙。

店家在網路社群PO文「中午有來本店買午餐的陳小姐，妳是否忘記與我們約定？？要付款時，妳翻錢包說忘記帶錢，說下午5點會拿錢來，指著實名制單子說妳有留電話，我們相信妳，餐點也讓妳也拿走了，但遲遲等不到妳來，晚上打烊前打了妳留的電話，竟然是空號。希望妳別讓我們失望！！疫情期間又留上假資訊⋯」

店家PO上網提醒其他店家，才知道有便當店、冰品店、炒麵店、豬肉攤被騙2斤香腸等，還有人說連阿嬤賣便當也被騙，不少受害店家非常的氣憤，認為年紀輕輕卻騙吃騙喝，也破壞店家和消費者之間的信任，有時忘了帶錢但是店家都會給方便，現在這樣子搞壞人際間的關係，也有人說如果生活有困難，佳里有食物銀行，也有民眾願意提供協助。