豪宅成凶宅家屬賠300萬 高院逆轉：自殺者還考慮貶值？

宋姓婦人在淡水租屋處輕生，張姓與任姓屋主對死者的蘇姓丈夫、兩名小孩提損害賠償訴訟，求償300萬元；士林地方法院認為租賃物的經濟價值損失應由宋婦繼承人負責，判照價全賠。蘇等人上訴，台灣高等法院認為房屋雖成「凶宅」，但實際無毀損、滅失或功能損壞，且死者有憂鬱症，丈夫等人除不知情也非她監護人，改判3人免賠。

宋婦結婚2年的丈夫因已喪失訴訟能力，從去年底經新北地院裁定宣告為受監護宣告之人，由他女兒為監護人。宋婦的兩名陳姓子女在本案中視同上訴人，不過他們在高院言詞辯論時未到場。

張姓與任姓屋主表示，2015年5月將房子以月租3萬元的價格租給蘇姓男子，蘇與宋姓妻子共同居住，但宋婦受高等教育，明知在屋內自殺將使房子成為凶宅、日後難以出售，但她卻在2017年1月凌晨跳樓自殺。

張姓與任姓屋主認為一般大眾對凶宅有嫌惡、畏懼心理，房子至少減損了900萬元的價值，蘇和宋婦的兩個小孩基於繼承關係應負責；他們就受損害的其中300萬請求賠償，也就是張與任女各請求150萬元。士林地院照准。

蘇姓丈夫喊冤，表示和妻子結婚到她過世才2年多，不知道她有躁鬱傾向，事後才知她在診所拿鎮定劑、安眠藥長達16年，他根本無法預期。蘇說，妻子當日是墜落在大樓的2樓花園，不是在房屋裡過世，應該不會造成房屋跌價，況且影響房價的因素很多，鬼神之說沒有根據。

宋婦的親生子女表示，蘇是母親再婚的丈夫，他們與生父同住，也沒住過那間房子，況且母親過世後沒有留遺產給他們。

高院認為，宋婦從14樓臥室窗戶跳樓致死，該屋確實成為「凶宅」，依據內政部公布不動產交易應記載事項，非自然死亡（凶宅）等事項應予揭露，房屋汙名化價值減損採買賣合約價格2310萬元的三成至五成計算，即693萬元至1155萬元間，屋主主張至少受損300萬元有據。

蘇姓丈夫在案發前一天曾與妻子因財務管理問題爭吵，後來他接到小姨子電話通知，說妻子在電話中向她道別，她的聲音在顫抖，他立即去查看房間，發現反鎖，從陽台看她房間的窗戶卻開著。小姨子說，姊姊和姊夫因宗教修行、金錢觀不同，時常爭吵，但沒想到會想不開。

高院向宋婦看診的診所調病歷，顯示她長期持續因憂鬱性疾患就醫及服用藥物治療，宋婦單純求死，無從認定她故意「背於善良風俗」來減少房屋價值。高院認為如有一念迴旋，可能就不會自殺，自殺行為幾乎非自殺者所能自我控制，當下僅剩存活與否的意念，怎會考慮到房屋會否貶值？

高院指出，民法承租人的保管義務，僅規定「保持租賃物物理上完好狀態而無毀損、滅失」，至於租賃物的價值是否減損，因影響成因很多，不是承租人所應負保管義務範疇，否則難符合平等、公平原則。