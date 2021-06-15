司法院人事調動！周盈文曾護妻表決未過 許宗力提案保他

司法院人事審議委員會決議今通過人事調動案，除了司法院副秘書長葉麗霞調為懲戒法院法官、民事廳長李國增調為桃園地方法院法官外，法官論壇上討論熱的是台灣高等法院法官周盈文、庭長周盈文調派最高法院，以及彰化地院法官邱志平調台中地院院長。

錢建榮是法界知名的「聲請釋憲達人」，他在擔任一審法官時就多次聲請釋憲。錢在桃園地院審理治安法庭感訓案件時，認為檢肅流氓條例部分條文有違憲疑義，大法官作成636號解釋；這號解釋內容包括認定流氓，依據正當法律程序原則，審查程序中，被提報人應享有到場陳述意見的權利。

當立法院三讀通過的被害人訴訟參與新制，錢建榮在審理電競公司客服杜弘宇被控幫助王姓女友自殺案時，王父想參與訴訟，錢則無奈嘆國內留美、留日學者多反對「德制」訴訟參加，才拼出此法，改革者永遠會告訴國人「改革是漸進的」，但實情是「就到這裡了」，要至臻完善很難。

高院庭長周盈文的妻子、女法官楊絮雲調任最高法院期間，疑遭分案不公霸凌，周曾和妻子開記者會控訴最高法院未以電腦抽籤分案，人民訴訟案集中給一人影響司法效能。庭長夫妻挺身揭露分案弊端之舉破天荒，周當時稱司法院「裝死、裝睡、裝傻」，時任最高法院院長的鄭玉山也因此受質疑，不過司法院去年也發布「分案霸凌」調查報告，認定沒有證據證明最高法院違反法定法官原則、指定分案，不必懲處。

周盈文再回再回最高法院，不少人驚訝，但據了解他因聽力出現問題，影響開庭聽審，才請調法律審。不過周盈文補實最高法院的人事議案今天未通過，司法院長許宗力提動議，讓他改以「調辦事」的方式到最高法院。

而即將接任台中地院院長的邱志平，因去年8月26日才到彰化地院，也被質疑「1年就換」，調動草率。

此外，現任桃園地院院長邱瑞祥今也被提出來表決，邱曾是最高法院書記官長，後又擔任司法院民事廳廳長，有人認為他久任行政職，到最高法院可能會無法與現有法律銜接。

不過有法界人士表示，司法圈一向是「出頭者、強者被打壓」，會被提出來表決者，或許不是能力有問題，而是司法圈多喜歡「鄉愿者」，不希望有太有想法的人。

本次調動名單如下：

一、調派司法院副秘書長葉麗霞為懲戒法院法官。

二、調派司法院廳長李國增為桃園地方法院法官兼院長。

調派彰化地方法院法官兼院長邱志平為台中地方法院法官兼院長。

調派台灣高等法院台中分院調最高法院辦理審判事務法官陳毓秀為彰化地方法院法官兼院長。

三、調派最高法院法官袁靜文及許錦印等2人為同院法官兼庭長。

四、調派桃園地方法院法官兼院長邱瑞祥為最高法院法官。

五、調派台灣高等法院法官兼庭長蕭胤瑮、方彬彬、李釱任、台灣高等法院調派最高法院辦理審判事務法官林麗玲、林海祥、台灣高等法院法官周盈文、錢建榮、台灣高等法院台中分院法官許秀芬、福建高等法院金門分院調派最高法院辦理審判事務法官莊松泉等9人於最高法院辦理審判事務，至法務部司法官學院司法官班第63期分發前1日止。

調派台北高等行政法院調司法院辦事法官兼副廳長洪慕芳、台北高等行政法院法官侯志融等2人於最高行政法院辦理審判事務，至法務部司法官學院司法官班第63期分發前1日止。

六、調派台灣高等法院調最高法院辦理審判事務法官李媛媛為台灣高等法院法官兼庭長、台灣高等法院台中分院調最高法院辦理審判事務法官楊真明為台灣高等法院台中分院法官兼庭長、台北高等行政法院調最高行政法院辦理審判事務法官高愈杰為台北高等行政法院法官兼庭長。

七、調派台灣高等法院法官楊皓清、台北高等行政法院法官兼庭長程怡怡、台灣桃園地方法院法官施育傑、台灣花蓮地方法院法官陸怡璇等4人，分別以原職或新職調派司法院辦事。