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高端疫苗股價劇烈波動！士檢分他案 調查炒股、內線交易
本土新冠肺炎疫情嚴峻，全國三級警戒滿月，高端國產疫苗股價劇烈波動，半個月內連續6根跌停，疫苗二期試驗解盲前，又連2根漲停，民眾向檢調檢舉，恐有內線交易疑慮。高檢署指示士林地檢署調查，士檢證實已分他字案，調查是否有人員涉嫌證券交易法等弊端。
由於高端公司位在新竹縣竹北市，工商登記的分公司位在台北市內湖區，新竹地檢署及士林地檢署皆有管轄權，高檢署指示士檢清查此事。
士檢稍早證實，因高端股價近日劇烈波動，接獲高檢署指示日前已分「他」字案，由專責檢察官朝「證券交易法」調查中，清查是否有內部人員洩漏解盲結果，或事先得知解盲時間點等消息，以及有無內線交易或炒股情形，若調查後有犯罪事實及犯嫌身分明確，才會轉由偵字案。
高端疫苗公司股價，從今年2月1日106元起漲，今年5月在半個月暴漲攀升數倍，還一度漲到每股417元，直到5月31日發布重訊，與疾管署簽訂500萬劑疫苗採購合約，隔天股價卻連拉6根跌停，在疫苗二期試驗解盲（6月10日）前突然反彈，連漲2根漲停，且是開盤就爆巨量跳空漲停。
外界也質疑國產疫苗有炒股嫌疑，甚至有內線交易弊端，有不少民眾檢舉懷疑高端股價有內線交易之嫌，認為解盲前2天，開盤即跳空漲停，恐有人員知道內線消息，先得知高端公司要在6月10日解盲。
中廣董事長趙少康在臉書貼文質疑，外人實在難以知道，高端解盲能否成功，以及何時召開重大訊息說明會公告解盲結果，他認為，由開盤即跳空漲停的情況看來，顯然有人有內線消息，先得知解盲情形，所以敢大膽大量下大單、賺大錢。
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