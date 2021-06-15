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散布萬華上百越南外勞染疫等假訊息 調查局逮3網友

聯合報 / 記者張宏業／台北即時報導

本土疫情確診持續嚴峻，有網友散布台中有14個染疫市場、屏東醫院停止掛號看診、萬華上百外勞染疫落跑等不實訊息，意圖引發社會恐慌，調查局追查約談3網友到案，依違反「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」送辦。

日前衛福部官員稱萬華地區是疫情破口，引發外界熱議，有LINE謠傳萬華逃跑越南女錄音檔，內容說「上次啊，台北的越南外勞他們全部都中，在台北，然後100多個，他們都跑掉，他們怕隔離，他們跑掉，跑到南部來，現在屏東、臺南、高雄，他們就是都躲起來了，亂跑，所以說很可怕，100多個越南的外勞，我都是在家裡了，我都不敢出門了，我出門的話我都帶兩個口罩，嚇死我了」等不實訊息。

由於指揮中心等單位未有百名確診外勞移動至南部各縣市等公告，此訊息造成地方恐慌，調查局溯源確認是南部卓姓男子散布，6月11日、6月15日約談卓男，但卓男拒絕到案，依法函送台南地檢署偵辦。

臉書社群也謠傳台中有14個市場染疫，內容為「請各位攤友注意：台中目前染疫市場、請大家小心 1.烏日傳統市場 2.水湳市場 3.大雅第一公有市場 4.水掘頭黃昏市場 5.太平公有零售市場 6.中義市場 7.第三市場 8.大雅馬岡市場 9.建國市場 10.潭子傳統市場 11.太平區中平路攤商 12.東區新光黃昏市場 13.北屯區軍功市場14.太平區中山市場」。

台中市政府公告此為不實訊息，調查局彰化縣調查站查出是中部林姓女子散布，6月11日約談林女，林女證實確有散布，但表示是誤將市府公布的染疫足跡當作確診地點，才在臉書上發表相關貼文，詢後送台中地檢署偵辦。

臉書也謠傳「屏東醫院現在停止掛號看診，住院病人全部撤離轉其他醫院，屏東醫院目前收確診個案19位，所以沒有必要千萬不要靠近屏東醫院。保重」等不實訊息。

惟屏東醫院已公告該院並未停止掛號看診，調查局高雄市調查處溯源查出是南部劉姓女子散布，6月11日約談劉女，劉女表示，訊息來源是LINE群組友人，未查證即將訊息張貼臉書，詢後移送橋頭地檢署偵辦。

網傳屏東醫院停止掛號假訊息。圖／調查局提供
網傳屏東醫院停止掛號假訊息。圖／調查局提供
網傳萬華越南妹落跑假訊息。圖／調查局提供
網傳萬華越南妹落跑假訊息。圖／調查局提供

屏東 越南

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