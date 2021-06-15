囂張詐團東歐被逮回台大鬧檢疫旅館 48成員下場出爐

高雄市調查處在歐洲北馬其頓破獲詐騙集團電信機房，48名集團成員在該國入住豪宅，被押解回台不改囂張行徑，在旅館檢疫14天期間大鬧旅館，氣炸防疫人員與檢調，市府依法送出19張共190萬元罰單，隔離期滿後檢警訊問，其中18人有串證、逃亡疑慮，由法院裁定羈押禁見，其餘28人以3萬至8萬元交保，另1人偵訊時認罪交保。

檢警調查，顏姓、張姓、林姓成員為首的詐騙集團，利用入境北馬其頓不必居家隔離，先在北馬其頓租下兩間豪華的莊園別墅作為機房，由顏男等人在台灣招募成員，抵達該國後，為避免遭當地警方調查，刻意入住希爾頓、萬豪等高檔飯店，假裝成高級商務客。

之後集團再派司機到飯店接駁成員至高檔別墅內，假冒大陸公安、檢察官等官方人員，誆稱被害人涉及刑案，信用卡恐被犯罪集團利用或身分外洩等理由，取信大陸民眾後再由被害人匯款。

檢警查出，集團為了避免帳號遭到警示或列管，詐騙贓款透過地下匯兌方式層層轉出、轉入，再通知車手集團提領現金，以此方式製造金流斷點，而掩飾、隱匿詐欺犯罪所得。

高雄地檢署組成專案小組偵辦，上月7日晚間，與當地警方合作攻堅兩處機房，扣得作案用之大量手機、平板、筆電、DVR監視器等機房設備，逮捕成員48人，上月28日傍晚馬國將成員遣返回台，市調處人員全副武裝，由專人、專車將犯嫌押解至集中檢疫所。

據悉，集團成員在北馬其頓落網時，氣焰囂張，絲毫不怕該國司法人員處置，回台檢疫期間還大鬧檢疫旅館，不僅違反防疫旅館禁菸規定，假藉找人送飲料到旅館，將香菸以塑膠袋包裝後，藏進杯飲或鋁箔包裝飲料，被發現後，還撕床單結成布繩，從防疫旅館8樓垂下，吊上朋友送來的香菸，把房間搞得亂七八糟，還頻抱怨憑什麼關他們。

無視防疫規定行徑讓戒護的辦案及防疫人員氣炸，直罵這群人「囂張」、「浪費國家資源」，市府也依違反防疫規定，送出19張共190萬元罰單。日前隔離期滿後，檢調將成員押解至高雄市調處、調查局南部機動站、高雄市刑大隔離問訊。

據了解，為了這群詐騙集團成員，高雄市調處幾乎全員出動，加上協勤轄區員警，地檢則派出10名檢察官複訊，高雄地院出動8名法官召開羈押庭，端午假期兩天內完成複訊、開庭。