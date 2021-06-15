指揮中心准了！檢察官、法醫相驗 列疫苗優先接種名單

國內新冠肺炎疫情嚴峻，重症死亡率偏高，疫情指揮中心依照風險等級，列出10類優先施打疫苗名單。經過法務部爭取，指揮中心今日同意，負責相驗遺體的外勤檢察官、書記官、法醫師等人員列入第二類人員，屬優先接種類別。

法務部5月行文指揮中心，指負責相驗遺體的外勤檢察官等司法人員是第一線高風險人員，染疫機率高，盼能列入優先接種疫苗類別。

檢察界不斷呼籲、投書及奔走，說明此重要性，指揮中心今日回函，同意把外勤相驗的檢察官、書記官、法醫師、檢驗員、辦理相驗事務的檢察事務官、外勤公務車司機等人，列入施打名單。法務部政次陳明堂說，目前列為第二類人員。

第二類中央及地方政府防疫人員包含對象，「維持防疫體系運作之中央及地方政府重要官員」、「衛生單位第一線防疫人員」、「港埠執行邊境管制之海關檢查、證照查驗、人員檢疫及動植物檢疫、安全檢查及航空保安等第一線工作人員」、「實際執行居家檢疫與居家隔離者關懷服務工作可能接觸前開對象之第一線人員(含警察、提送餐等服務之村里長或村里幹事、垃圾清運之環保人員、心理諮商及特殊狀況親訪等人員)」、「實際執行救災、救護人員(消防隊及民間救護車執行緊急救護技術之第一線人員)」、「第一線海巡、岸巡人員」、「實施空中救護勤務人員」及協助防疫工作之國軍人員。

商品推薦