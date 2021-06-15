網傳台中14個市場染疫 女子遭調查局約談送辦

國內新冠肺炎疫情嚴峻，網路流傳台中有多達14個市場染疫等假訊息，調查局查出1名林姓女子涉案，約談林女後依嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例移送台中地檢署偵辦。

調查局指出，臉書（Facebook）謠傳1則不實訊息，內容點名台中14個市場染疫，請大家小心等語。台中市政府已公告此為不實訊息。彰化縣調查站經溯源查出是中部1名林姓女子涉嫌散布，11日約談林女到案。

林女應訊時坦承有散布相關訊息，辯稱誤將台中市政府公布的染疫足跡當作確診地點，因此在臉書上發表相關貼文。調查局表示，此案將依涉嫌違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例移送台中地檢署偵辦。

此外，臉書謠傳「屏東醫院現在停止掛號看診，住院病人全部撤離轉其他醫院，屏東醫院目前收確診個案19位，所以沒有必要千萬不要靠近屏東醫院。保重。」的不實訊息。屏東醫院已公告並未停止掛號看診。

高雄市調查處火速溯源調查，查到是南部1名劉姓女子涉嫌散布，11日約談劉女到案，劉女供稱訊息是來自LINE群組友人，因未經查證即將訊息張貼到臉書上，訊後移送橋頭地檢署偵辦。

另一方面，LINE謠傳萬華逃跑越南女子自白錄音檔：「上次啊，台北的越南外勞他們全部都中，在台北，然後100多個，他們都跑掉，怕隔離，他們跑到南部躲起來。」等不實訊息。

調查局指出，中央流行疫情指揮中心等相關單位並未有百名確診外勞移動至南部各縣市等公告，此訊息恐嚴重造成地方恐慌，經迅速溯源，確認是南部卓姓男子所散布，台南市調查處已於11日以及今天約談卓男，但他均拒絕到案，本案將依法移送台南地檢署偵辦。

嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第14條規定，散播有關嚴重特殊傳染性肺炎流行疫情謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者，處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣300萬元以下罰金。