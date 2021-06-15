亂傳染疫謠言 南投張姓男子8人各罰1到5萬元罰金

南投縣新冠肺炎爆發群聚感染，縣府加強社區篩檢，卻有民眾在臉書、LINE亂傳假訊息，南投地檢署今天偵結，各處1到5萬元不等處分金。圖／南投縣政府提供 南投縣張姓等8人，5月底分別在臉書、LINE群組散播「新鄉有兩人確診」、「埔里第3市場有人到台北賣衣服被傳染」等不實訊息，南投地檢署偵結認為事證明確，考量他們深表悔悟，均緩起訴處分，但需支付1萬元至5萬元不等處分金。

5月新冠肺炎出現群聚感染，網路上不實謠言相當多，南投地檢署檢察長張云綺5月19日成立「疫情期間查緝假訊息犯罪專責小組」，與警方、衛生局等單位整合情資，針對散播謠言或不實訊息，依法嚴辦。

5月26日、27日，信義、集集、埔里警分局分別通報張姓男子等8人分別在臉書、LINE群組散播不實疫情訊息等案，由檢察官張鈞翔偵辦，調查發現張姓被告等8人分別散播「新鄉有兩人確診，請注意防疫勤洗手戴口罩保持社交距離」、「最新疫情，昨天晚上有一對夫妻，從台北回到信義鄉的新鄉村，發現發燒，結果出來水里邱○○就診，結果轉院到秀傳醫院，都確診新冠病毒，所以水里邱○○等一下要全面大消毒」。

「不要去第3市場逛，前幾天有位賣衣服的人，不知道北部疫情嚴重，卻到台北銷售，所以埔里第3市場休2星期不能擺攤，怕疫情感染埔里人」等不實訊息。

檢察官以遠距訊問被告等人，認為涉犯嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振2興特別條例第14條之散播疫情不實訊息罪，事證明確，考慮被告等人坦承犯行，深表悔悟，諭知緩起訴處分，被告等人應支付1萬元至5萬元不等之處分金，並在臉書等特定網頁澄清不實訊息及防疫相關規範，以達矯正與預防兼備之目標。

地檢署提醒，民眾應遵循中央流行疫情指揮中心指示及宣導，勿聽信來路不明訊息，對未經查證之言論、訊息，切勿任意發文、轉貼，違者可判處 3 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 300萬元以下罰金。