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逆子不爽母叨念「借手機」持棍猛打 致母眼球破裂重傷害

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導

示意圖。圖／本報資料照片
示意圖。圖／本報資料照片
32歲傅姓男子不滿媽媽李姓婦人嘮叨碎念，今年4月18日涉嫌持木棍毆打媽媽，狠心打破頭，還造成眼球破裂重傷害。被兒子打瞎的李女只能見到些微光源，法院對本案核發緊急保護令。士林地檢署日前偵結，依對直系血親尊親屬重傷害罪嫌起訴。

起訴指出，今年3月8日晚上9時許，傅男不滿媽媽叨碎生活作息，涉嫌徒手毆打媽媽頭部、臉部，媽媽血流不止，叫計程車打算至醫院就醫，並站在台北市士林區福國路巷口等車。傅男涉嫌以強暴方式勒住媽媽頸部，把人拖回住處，剝奪行動自由。

傅男在今年4月18日凌晨，又不滿媽媽碎念，這次原因是不爽嘮叨「半夜借用手機」竟情緒失控，持媽媽平日使用的木棍，猛力毆打媽媽頭部、臉部、身體部位，打破頭皮造成12公分的不規則撕裂傷，顏面有4處各約3公分撕裂傷。

全案經房東發現李姓婦人都沒出房門，發覺有異，當日早上10時許，開門發現傷痕累累的婦人，隨即報案求助。李婦經送醫救治，雙側眼球鈍傷、疑似眼球破裂重傷害，僅能看到微弱光源。

警方獲報到場採證，送驗凶器木棍，採檢出母子倆DNA。傅男涉嫌打瞎母親，士林地方法院當日核發緊急保護令。傅男到案後均坦承犯行。檢方認為，傅男涉犯剝奪行動自由罪及對直系血親尊親屬重傷害罪嫌，2罪分論併罰，依法起訴。

傷害罪 計程車

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