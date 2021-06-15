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中壢懷寧醫院省成本竟聘密醫 院長判刑1年10月上訴遭駁

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

中壢懷寧醫院負責人吳清彥為降低人事成本，2016年間聘沒有醫師資格的許育名、蔡智敏擔任病歷紀錄員，但讓兩人為病患診察、開處方簽給藥，桃園地檢署接獲檢舉，揪出密醫案。桃園地方法院依醫師法非法執行醫療業務罪判吳、許各1年10月與1年徒刑。台灣高等法院今駁回吳、許上訴。

高院批評，兩名密醫在病人危急時不知道如何處理、不會開藥，醫院同仁提醒中南部有醫院因聘密醫而被處罰，吳清彥卻當耳邊風，顯然不知悔改、警惕。本案仍得上訴。

蔡智敏畢業於菲律賓法蒂瑪大學醫學系，他在偵查階段坦承犯罪，桃檢為緩起訴處分。許育名則是中國醫藥學院（改制前）中醫系學士，他在2016年7月間也因違反醫師法遭台中地檢署偵辦，前年10月遭台中地院判刑8月。

吳清彥2016年9月28日、12月20日以「病歷紀錄員」名義聘僱蔡智敏、許育名，再要求兩人對住院病患診察、診斷，並開立醫囑單。蔡曾對病患做中央靜脈導管植入手術，許也醫療病患傷口。

雖然許坦承違法，但身為院長的吳清彥則矢口否認，並指許、蔡兩人從事醫療都是「私人、偶發」行為，沒有經過懷寧醫院允許，且兩人從未被排入醫師值班表執行醫療業務。吳還說，他多次呼籲護理部主管不能稱這兩人為「醫師」，也不能執行醫療行為。

許表示，應徵時是做行政主任，後來吳清彥要他換藥，他主觀上推測吳的意思就是要我二選一 ，繼續做下去或是離職，他只能默默忍受，並說無法過問。許說，「難道把病人放著讓他病情惡化？」有護理師表示，「他們做的事情跟醫師差不多」，曾誤認許育名、蔡智敏是醫師，直到搜索當天才知道他們不是。

桃園地院認為吳清彥聘僱未具醫師證照的人非法開立醫囑、照護傷口、手術，破壞國家醫師專業制度，對受診者的身體健康保障有莫大危害。桃院指吳是院長，卻透過病歷紀錄員的名義聘僱許育名、蔡智敏執行醫療行為，住院的病人身體都不舒服、希望獲得專業治療，吳嚴重違反醫療機構創設的宗旨。

吳清彥、許育名上訴高等法院，並坦承犯行。但高院認為懷寧醫院以收治護理之家或安養院臥床的老人為主，病患多失能、意識不清，更需要醫護人員細心照顧，以安寧度過人生最後階段，護理人員已反應蔡、許的「能力不行」，竟只要求大家改稱他們「主任」。

吳清彥請求緩刑，許育名也主張一審判太重，不過高院查出吳之前就因違反勞動檢查法，遭桃園地院判刑4月，緩刑2年，2016年11月3日才緩刑期滿，而許也是一犯再犯，今駁回兩人上訴。

中壢懷寧醫院負責人吳清彥為降低人事成本，2016年間聘兩名病歷紀錄員，卻讓他們為病患診察、開處方簽給藥，桃園地檢署接獲檢舉，揪出密醫案。桃園地院依醫師法非法執行醫療業務罪判吳1年10月徒刑，台灣高等法院今駁回他上訴。示意圖／ingimage
中壢懷寧醫院負責人吳清彥為降低人事成本，2016年間聘兩名病歷紀錄員，卻讓他們為病患診察、開處方簽給藥，桃園地檢署接獲檢舉，揪出密醫案。桃園地院依醫師法非法執行醫療業務罪判吳1年10月徒刑，台灣高等法院今駁回他上訴。示意圖／ingimage

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