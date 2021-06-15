法官作為中立第三人 商業事件調解更能迅速助當事人解決紛爭

黃介南律師

一、《商業事件審理法》就「商業訴訟事件」採「調解前置主義」

現在多元化社會的紛爭種類及數量不但龐雜，且愈趨專業，如透過「訴訟」解決紛爭，往往需花費相當勞力、時間及費用，不利於人民迅速解決紛爭之需求，故「訴訟外」紛爭解決制度如「訴訟調解」（又稱「法院調解」，係指在法官的主持下，雙方當事人通過自願協商達成協議，解決民事紛爭的方式），成為迅速解決爭端的重要制度。「訴訟調解」制度展現公權力和私權利的結合，一方面法官作為中立的第三人介入調解過程，使得調解協議具有法律效力；另一方面，雙方當事人經由磋商達成合意，進而簽訂調解協議，相較於訴訟判決而言，「訴訟調解」更能迅速協助當事人解決紛爭。

商業訴訟事件為求能迅速、妥適及專業處理，設立特別的「訴訟外」紛爭解決機制，採用「調解前置主義」，明定商業訴訟事件於起訴前，應經商業法院行調解程序（參見《商業事件審理法》（以下簡稱本法）第20條）。且設有「商業調解委員」，引進對於商業糾紛有專門知識經驗之人參與調解程序，俾利迅速、妥適、專業處理重大商業紛爭（參見本法第1條）。

二、「商業訴訟事件」的調解流程

聲請調解或起訴視為聲請調解：

1.「商業訴訟事件」於起訴前，應經「商業法院」行「調解程序」；但提起反訴或送達於他造的通知應為「公示送達」，則不在此限。

2.「商業訴訟事件」，當事人逕向商業法院起訴或經裁定移送商業法院者，視為調解之聲請。

「訴訟調解」又稱「法院調解」，成為迅速解決爭端的重要制度。示意圖／ingimage

提出預期爭點、相關重要事實、證據與預擬紛爭解決方案：

1.「調解聲請應記載下列各款事項：……五、聲請之意旨、調解標的之法律關係及其原因事實。六、供證明或釋明用之證據。七、預期可能之爭點及其相關之重要事實、證據。八、附屬文件及其件數。九、當事人曾就本案相關爭議所進行之協商，或至其他機關調處、調解不成立之經過概要。……」（參見本法第21條第1項）。

2.「前項聲請書宜記載下列各款事項：……五、預擬之紛爭解決方案。前項第五款之方案得僅陳報予法院及商業調解委員。」（參見本法第21條第2項及第3項）。

3.「相對人於收受調解聲請書後，應於十日內提出答辯書；如已指定調解期日者，至遲應於該期日七日前為之。前項答辯書，應記載下列各款事項：一、答辯之事實及理由。二、供證明或釋明用之證據。三、對聲請人主張之法律關係及原因事實承認與否之陳述；如有爭執者，其理由。……第一項答辯書，宜記載下列各款事項：……二、預擬之紛爭解決方案。前項第二款之方案得僅陳報予法院及商業調解委員。」（參見本法第22條）。

「商業調解程序」由商業法院的「法官」行之；當事人可合意選任或由法官視事件性質或其他情事選任「商業調解委員 」：

1.「商業調解程序，由商業法院之法官行之。但依民事訴訟法第四百二十條之一第一項移付調解事件，得由受命法官行之。」（參見本法第24條第1項）。

（本文出自《商業事件爭議解決法律實用手冊》，未經同意禁止轉載。) 2.「法官得斟酌商業調解委員之學識、經驗、個別商業事件性質或其他情事，選任商業調解委員一人至三人先行調解。前項情形，當事人合意選任商業調解委員者，應從其合意選任之。商業調解委員應基於中立、公正之立場，處理商業調解事件。」（參見本法第24條第2項、第3項及第4項）。

調解程序不公開：

商業調解程序不公開（參見本法第25條）。

當事人應於調解期日到場：

1.當事人、法定代理人及程序代理人應於調解期日到場。但經法官或商業調解委員同意，當事人、法定代理人亦得以書面指派有權決定調解方案之人代為到場（參見本法第26條）。

2.當事人、法定代理人或程序代理人經合法通知，無正當理由不於調解期日到場者，法院得以裁定處新臺幣三十萬元以下之罰鍰（參見本法第27條第1項）。

調解程序應於選任調解委員後六十日終結：

1.商業調解程序應於商業調解委員選任後六十日內終結。但經當事人同意者得延長（參見本法第28條第1項）。

2.法官參酌事件之性質、當事人狀況或其他情事，認為調解不利於紛爭之迅速與妥適解決者，視為調解不成立，並告知或通知當事人（參見本法第28條第2項）。

調解成立後得聲請退還所繳聲請費四分之三：

調解如果成立時，聲請人可以在調解成立之日起「三個月」內，聲請退還所繳聲請費四分之三（參見本法第32條）。

三、「商業訴訟事件」鼓勵「訴訟外」紛爭解決制度

本法明文規定，法院於訴訟進行中可以適時探詢當事人和解、移付調解或提供「仲裁」解決紛爭的可能，促使當事人依「訴訟外之方法」解決紛爭（參見本法第61條第1項）。

而「商業調解程序」是希望藉由較平和的協商方式，解決人與人之間的衝突與矛盾，不僅程序較為簡便，也可減輕法院的負擔，達到疏減訟源提升司法品質的效果。故當事人若能認識、瞭解並善加運用「商業調解程序」，藉由商業法院的「法官」協助當事人自主、和諧並迅速地化解紛爭，更能加速實現當事人的權利，達成創造人民與司法雙贏之局面。

（本文出自《商業事件爭議解決法律實用手冊》，作者為永然聯合法律事務所兩岸法律事務中心召集人、永然法律基金會董事）