沙發砸斷指還害妻子險早產 新婚醫氣炸要IKEA賠212萬

台南張姓醫師到IKEA花了4萬元購買沙發、書櫃，IKEA請來合約廠商配送至張男新居，但搬運沙發過程不小心壓傷張男右腳，造成大拇趾骨折，因傷勢嚴重，張男婚禮不僅草草舉行，懷孕的妻子為照顧他還差點早產，張男因此提告向IKEA、貨運公司求償212萬元。高雄地院法官認為，IKEA也要負連帶賠償責任，除連帶賠償24萬餘元外，IKEA還要另賠10萬元懲罰性賠償。

判決指出，2018年10月19日，準備結婚搬進新家的張男花了4萬多元，在IKEA高雄店購買書櫃、沙發、抽屜櫃等，還額外付了3355元請IKEA派員運送，但搬運沙發進屋的過程中，卻不慎從手推車側邊翻落，當場砸中彰男右腳大拇指，造成趾骨骨折。

因後右腳傷勢造成張男工作大受影響，原定11月舉行的婚禮只能草草結束，妻子為了照顧他還差點早產，張男認為右腳傷勢造成他身心受創，加上醫藥費和看護費，IKEA和貨運公司應賠212萬元精神慰撫金和損害賠償金。

高雄地方法院審理時，負責家具運送的貨運公司員工雖然坦承過失，但認為張男右腳拇指受傷，應該不會對生活造成阻礙，診斷書也僅記載休養2周，沒提到需要專人照顧，且當時是張男伸出右腳，才會被沙發壓到，他也存有過失，求償金額過高。IKEA則認為客戶運送組裝，是由貨運公司另外服務，櫃台人員穿著不同制服，因此搬運過程造成的傷害，與IKEA並無關係。

但地方法院根據IKEA高雄店內照片，發現賣場除陳列家具外，四處還張貼有「組裝服務」、「運送服務」的廣告標誌，部分廣告還記載組裝費400元起，運送費150元起等字樣，上面僅有IKEA標誌，但並未有合作的貨運公司，因此可認定為IKEA對消費者提供組裝、運送服務。

法官認為，IKEA銷售商品又在賣場內提供組裝、運送服務，因此可認IKEA是透過貨運公司擴張活動範圍，因此應承擔貨運公司、員工在活動時，對他人造成損害的賠償責任，因此判IKEA及貨運公司應連帶賠償給付24萬元。