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涉仿冒販售合格醫用隔離衣 負責人10萬元交保

中央社 / 新北15日電

新北市某科技公司涉仿冒合格醫療用拋棄式隔離衣，並透過網路、業務員等方式販售至全國各地。新北檢日前發動搜索約談，訊後諭令鄭姓負責人10萬元交保、王姓業務經理請回。

檢調獲報，某科技股份有限公司涉仿冒合格醫療用拋棄式隔離衣，並以每箱400件新台幣2萬元的價格販售給不特定下游廠商、醫療院所、長照養護機構、藥局及一般民眾。

檢調調查，這家公司自中國輸入醫療用拋棄式隔離衣7萬9900件，另又自越南輸入未經申請許可且材質未經驗證的拋棄式隔離衣10萬件，接著在其租用的倉庫內更換外盒包裝，對外佯稱是宇紘藥品有限公司所販售具有醫療效果的隔離衣。

新北地檢署檢察官魏子凱10日指揮法務部調查局台中市調查處、會同新北市調處、新北市政府衛生局、台北市政府衛生局人員，前往這家公司進行搜索及行政稽查，當場查獲仿冒的醫療用拋棄式隔離衣、進口報單及出貨單等物。

檢方約詢公司鄭姓負責人及王姓業務經理到案說明，認鄭姓負責人涉犯刑法詐欺、偽造文書、商品虛偽標記，以及醫療器材管理法冒用他人合法醫療器材名稱、說明書或標籤等罪嫌重大，但尚無羈押必要，諭知鄭姓負責人具保10萬元、王姓業務經理請回。

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