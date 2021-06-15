雲林檢怕張麗善不辦插隊打疫苗？地檢署今聲明查辦中

雲林縣政府被批讓不符資格的人插隊施打疫苗，針對有律師投書媒體指稱「雲林檢察官怕張麗善」都不辦，雲林地檢署今天發聲明指出，有人對該案現況不了解才產生誤會，地檢署強調，該案從發生到現都一直積極在調查中，證據到哪裡就辦到哪裡，絕無防疫空窗期。

雲林地檢署說明指出，檢方於6月9日從媒體報導得知，外界質疑雲林縣政府循私讓不符資格的人插隊施打疫苗，當天即立案並指揮雲林縣調查站偵辦，隔天（10日）也迅速派員持函，向雲林縣衛生局及衛生福利部疾病管制署調閱相關名冊、公文、會議紀錄等資料，以釐清有無造具不實名冊，或有無明知違背法令的情形。

地檢署主任檢察官江金星表示，之所不以一般公文函調，而改派人員直接持函調閱，就是為了免於公文往返造成時間稽延，以能接續後面搜索或調查的實效，只因中央流行疫情指揮中心目前現忙於防疫，檢調仍待其彙整提供相關資料，以供核查，目前檢察官查案仍未停歇，除以視訊方式傳訊雲林縣衛生局人員，並已由檢察官初詢相關證人，並不像律師黃帝穎昨天在平面媒體投書所指的「毫無作為」。

地檢署指出，該投書也援引德國法制的例子，但德國與我國相關貪瀆犯罪的構成要件未盡相符，能否類比，仍有待討論，文中提及德國哈勒市長插隊打疫苗遭停職之事，係因該市議會以較多數決決議，停止市長公務職權，並非其因特權打疫苗案件被起訴、定罪而遭停職，何況停職也非地檢署的職權。