聽新聞
test
0:00 / 0:00
疫情期間法院可旁聽但沒視訊？ 原來是怕有人違法錄影
受新冠肺炎疫情影響，各級法院暫緩沒有急迫性的庭期，也採遠距視訊方式開庭，不過民間司改會等團體認為司法院草擬特別條例以維持疫情期間司法程序有效進行，但僅規定科技遠端開庭，「漏未規定遠端旁聽」，希望能遵守憲法公開審判原則。司法院今表示，遠距視訊開庭，「法庭仍公開」。
不過法院組織法也規範「在庭之人非經審判長許可，不得自行錄音、錄影。」為了避免線上違法錄音錄影，損及當事人及關係人肖像權、隱私權，因此不採取線上直播或遠距視訊旁聽。
司法院表示，三級警戒期間，各級法院已逐步進行遠距視訊開庭，當事人、關係人可以藉由遠距視訊設備，在家中、事務所、其他機關或法院內的延伸法庭參與審理。除依法不公開審理的案件外，不論是否採行遠距視訊開庭，法庭仍然公開，民眾若有法庭旁聽需求，可前往法院旁聽。
司法院指出，法庭公開原則是確保公正審判的重要方式之一，法院組織法第86條規定「訴訟之辯論及裁判之宣示，除不公開之案件外，應公開法庭為之」，因此三級警戒期間，除依法不公開審理的案件外，不論是否採行遠距視訊開庭，法庭仍然公開，民眾仍可進入旁聽。
司法院指出，民眾若要旁聽，最好事前與法院聯繫，確定案件是否開庭。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言