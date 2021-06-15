疫情期間法院可旁聽但沒視訊？ 原來是怕有人違法錄影

受新冠肺炎疫情影響，各級法院暫緩沒有急迫性的庭期，也採遠距視訊方式開庭，不過民間司改會等團體認為司法院草擬特別條例以維持疫情期間司法程序有效進行，但僅規定科技遠端開庭，「漏未規定遠端旁聽」，希望能遵守憲法公開審判原則。司法院今表示，遠距視訊開庭，「法庭仍公開」。

不過法院組織法也規範「在庭之人非經審判長許可，不得自行錄音、錄影。」為了避免線上違法錄音錄影，損及當事人及關係人肖像權、隱私權，因此不採取線上直播或遠距視訊旁聽。

司法院表示，三級警戒期間，各級法院已逐步進行遠距視訊開庭，當事人、關係人可以藉由遠距視訊設備，在家中、事務所、其他機關或法院內的延伸法庭參與審理。除依法不公開審理的案件外，不論是否採行遠距視訊開庭，法庭仍然公開，民眾若有法庭旁聽需求，可前往法院旁聽。

司法院指出，法庭公開原則是確保公正審判的重要方式之一，法院組織法第86條規定「訴訟之辯論及裁判之宣示，除不公開之案件外，應公開法庭為之」，因此三級警戒期間，除依法不公開審理的案件外，不論是否採行遠距視訊開庭，法庭仍然公開，民眾仍可進入旁聽。