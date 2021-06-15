談判砰死到場相挺兄弟 豬隊友二審改判過失刑度大減

高雄42歲男子林哲男去年3月30日攜帶改造手槍，與王姓男子相約在鳳山鳳翔公園談判，林男找來麻吉「阿凱」助陣，但過程中林男開槍，子彈貫穿王男右臂打中阿凱右胸，傷重不治，高雄地方法院一審依殺人罪等，共判林男19年半徒刑，今高分院二審宣判，合議庭認為槍枝為「不慎」擊發，從殺人罪改判為過失致死，徒刑減為8年2個月，可上訴。

一審判決指出，攤商林哲男與王男因1名女子衍生感情糾紛，去年3月和「阿凱」討論此事，「阿凱」表示要相挺林男到底，之後3月30日上午7時許，雙方約在鳳翔公園談判，林男持改造手槍赴約。

阿凱抵達鳳翔公園後，原想開車衝撞王姓男子，被林男制止後一下車，就與王男扭打在一起，林下車後加入鬥毆，拿槍托猛打王男頭部，正當打得難分難捨之際，林持槍近距離開槍，子彈貫穿王男右臂後射入阿凱左後背，彈頭最後卡在阿凱右胸肌肉，但兩人鬥毆仍未停止，直到王男發現阿凱倒地，林男才住手，阿凱送醫後傷重不治。

林哲男一審時辯稱是搶槍時槍枝「走火」，但合議庭認為林男是趁王男與阿凱互毆時趁機開槍，加上阿凱中彈後，未立即通報救護，因此認定他有殺人不確定故意，依持有槍枝罪判4年，併科罰金8萬，犯殺人罪判16年，褫奪公權8年，應執行19年6月。