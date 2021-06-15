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屏東國有林地遭棄置廢棄物太空包 警逮3環保蟑螂送辦
高雄大寮區一處地下工廠以假承租真棄置方式，不法堆置廢棄物，甚至把裝有漏電段路氣碎屑的太空包，直接棄置在屏東恆春地區國有林地，嚴重危害環境衛生、水源及景觀。保七總隊第八大隊循線偵辦，查獲工廠70歲楊姓負責人涉案，11日依廢棄物清理法函送屏東地檢署偵辦。
今年初，屏東林管處的巡山員巡山發現，恆春國有林地內，竟有不肖環保清潔業者棄置數個太空包，太空包裝有電源開關器、漏電斷路器碎屑等事業廢棄物，若長期曝曬下雨不處置，恐嚴重影響在地居民環境衛生、水源與景觀。
保七總隊循線追查，發現位在高雄大寮區的楊姓工廠負責人涉案，今年3月向屏東地方法院聲請搜索票，會同林管處等單位查緝地下工廠，在大寮區廠出內發現高聳的水洗塔、系統化的分解區，及大型坩鍋爐等設備，坩鍋爐用來萃取貴重金屬，剩餘物質則包裹堆置或丟棄。
警方在廠區後方空地，查獲電路板裁邊料、破碎的晶片，懷疑楊男用汙泥掩埋廢棄物，且承租的倉庫發現，堆置數十包太空包及百餘包飼料袋，裡頭裝滿電子零組件、印刷電路板等有害事業廢棄物。楊男等3人涉犯廢棄物清理法，日前依法函送屏東地檢署偵辦。
保七總隊表示，在查緝環保案件廢棄物案類109年至今共查獲381件1212人，其中「假承租真棄置」類型環保案件56件、244人，占查獲緝環保案件比例高達15%。保七呼籲，政府對於破壞國土環境零容忍，強調有效打擊利用承租廠房或空地，進而堆置廢棄物的環保蟑螂，避免有毒物質危害環境及國民健康。
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