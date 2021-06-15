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青峰著作權之爭槓上林暐哲 法院判無罪理由曝光！

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導

金曲歌王青峰和恩師林暐哲之間官司不斷，青峰、青峰母親廖碧珍主持的哈里坤的狂歡公司被控告違反著作權法，檢方起訴；台北地方法院今判青峰、哈里坤的狂歡公司均無罪，可上訴。

台北地院指出，青峰2008年和林暐哲公司「林暐哲音樂社」簽訂詞曲版權授權合約，而青峰2018年10月26日以存證信函通知林暐哲不續約，存證信函已寫明雙方合約到2018年12月31日為止，將不續約；林暐哲收到存證信函並沒有質疑內容正確性，反而詢問要如何妥善處理。

再者，青峰、林暐哲和雙方委任律師2018年12月4日、6日會面協商，並簽署合約終止同意書，認定兩人均同意詞曲版權授權合約不再續約，甚至林暐哲還表示要完全終止雙方的合作關係，要求青峰研擬對外聲明稿。

判決指出，雖然青峰未在詞曲版權授權合約期滿前3個月以書面提出反對，但雙方已經簽署合約終止同意書，仍認定詞曲版權授權合約不再續約，因此認為除林暐哲證述外，沒有其他證據證明青峰、哈里坤的狂歡公司有違背著作權法規定，判決無罪。

檢方起訴指出，青峰2008年8月與「林暐哲音樂社」簽訂創作詞、曲版權授權合約，約定2008年10月1日至2014年12月31日簽約期間，青峰所創作的詞曲等音樂著作，專屬授權「林暐哲音樂社」，如果未於合約屆滿前3個月前以書面方式提出反對，合約自動延長1年。

青峰2018年10月26日以存證信函通知林暐哲不續約，林暐哲2019年4月2日、4月9日以存證信函告知青峰因未在合約屆滿前3個月前反對，合約仍有效，青峰卻於2019年4月12日至9月6日公開演唱已授權「林暐哲音樂社」的著作，違反著作權法。

台北地院開庭時，林暐哲到庭接受檢辯詰問指出，他移轉了一億多元的合約給青峰，已經算淨身出戶，但不包括詞曲創作授權合約的解約。

青峰抗辯，他與林暐哲合作十多年，無條件信任對方，他努力創作累積500件作品，沒日沒夜地懷抱熱情，「作品都是歷經傷痛寫出來的」，林卻以提假處分、刑、民事訴訟奪他的創作， 「林暐哲已不再是我認識的那個人了」，盼望以後不要再有創作人遭受如此待遇。

吳青峰。圖／摘自IG
吳青峰。圖／摘自IG

民事訴訟 律師

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