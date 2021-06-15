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航警自爆打混摸魚7年像退休 搶先打AZ疫苗引撻伐

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航警7年自爆打混摸魚 搶打AZ疫苗第一劑引撻伐

聯合報 / 記者陳俊智／桃園即時報導

航警局警員陳以倫替補習班寫推薦文，表示自己進入航警7年從未開過罰單，上班都在打混摸魚，就連念書也馬馬虎虎，指警察大學連他這種吊兒郎當的學生都能考上，引發各界熱議撻伐；據了解，陳員是本月初考上警大公共安全研究所，由於還沒入學，警大無權懲處，但消息已在校內傳開，航警局也將對他做行政懲處。

有員警指出，有些專業單位工作確實比站在地方第一線輕鬆，過去就有拚酒駕績效調進航警的例子。既然航警工作那麼輕鬆，建議警界高層應該調一部分人力去看顧隔離中的航空公司機組員，緩解地方第一線及其他單位人力吃緊的情況。

陳以倫是警專畢業，2014年進入航警局服務，也是航警接種AZ疫苗的第1人，4月12日接種時，航警局還特地給予公假鼓勵。

陳以倫說，自己因為工作關係，經常接觸國際旅客，會擔心新冠肺炎傳染風險，所以一聽到能接種就報名；不過，他在補習班推薦文寫道「畢業至今沒有受理過任何案件，沒開過任何罰單，基本上每天都是在過退休生活…根本與社會與警界脫節」，引發各界撻伐。

陳員雖然火速刪掉推薦文，但網友早已截圖，內容也在網路炸鍋，有人留言說「臉皮真厚」，有人更直接罵「薪水小偷」、「肥貓」等語。

警大表示，陳員是6月初考上公共安全研究所，但老師們對他沒有特別印象。由於他還沒有入學，所以學校方面不會有懲處，不過航警局有做相關行政處分，也希望該員能記取教訓，入學後好好表現。

航警陳以倫4月接種AZ疫苗，長官還特別給予公假讓他前往醫院。本報資料照片
航警陳以倫4月接種AZ疫苗，長官還特別給予公假讓他前往醫院。本報資料照片

補習 罰單

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