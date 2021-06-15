青峰無罪！和恩師林暐哲著作權之爭 法院判決出爐

金曲歌王青峰和恩師林暐哲之間官司不斷，青峰、青峰母親廖碧珍主持的哈里坤的狂歡公司被控告違反著作權法，檢方起訴；台北地方法院今判青峰、哈里坤的狂歡公司均無罪，可上訴。

檢方指控，本名吳青峰的青峰2008年8月與「林暐哲音樂社」簽訂創作詞、曲版權授權合約，約定2008年10月1日至2014年12月31日簽約期間，青峰所創作的詞曲等音樂著作，專屬授權「林暐哲音樂社」，如果未於合約屆滿前3個月前以書面方式提出反對，合約自動延長1年。

青峰2018年10月26日以存證信函通知林暐哲不續約，林暐哲2019年4月2日、4月9日以存證信函告知青峰因未在合約屆滿前3個月前反對，合約仍有效，青峰卻於2019年4月12日至9月6日公開演唱已授權「林暐哲音樂社」的著作，違反著作權法。

台北地院上月11日傳喚林暐哲到庭接受檢辯詰問，他認為與青峰簽有經紀、唱片及詞曲創作授權合約，青峰想解約，他遂其所願，「我移轉了一億多元的合約給青峰」，已經算淨身出戶，但不包括詞曲創作授權合約的解約。

青峰在法院開庭時指出，他與林暐哲合作十多年，無條件信任對方，他努力創作累積500件作品，沒日沒夜地懷抱熱情，「作品都是歷經傷痛寫出來的」，林卻以提假處分、刑、民事訴訟奪他的創作。

青峰說，林暐哲一再強調所有解約後利益都已釋出，不過，如果沒有詞曲授權，要如何跟別家公司談合約；林除了要蘇打綠過往的歌曲授權，還想要他未來的歌曲授權。

青峰指出，「小情歌」中的歌詞即「歌頌者」3個字，林竟認為是出於林自己的主意， 「林暐哲已不再是我認識的那個人了」，更盼望以後不要再有創作人遭受如此待遇。