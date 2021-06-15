行車糾紛男子出言「你是不是沒被打過」被判拘役20天

張姓男子於去年12月間，在台南市因與薛姓被害人發生行車糾紛後，涉嫌在公眾得以往來馬路旁對薛恫稱「你是不是沒有被打過」、「我給你巴下去」等語，造成薛心生畏懼報警法辦起訴，台南地院依張違反恐嚇危害安全罪，判處拘役20天，得易科罰金，全案可上訴。

判決說，張於去年12月23日上午7點55分，在台南市區因與薛姓男子發生行車糾紛，在公眾得以往來馬路旁對薛恫稱「你是不是沒有被打過」、「我給你巴下去」等語，並辱罵薛「垃圾」、「腦袋是不是有問題」等語，致薛心生畏懼，報警法辦起訴。

檢察官認為，張所為觸犯刑法第305條恐嚇危害安全及第309條第1項公然侮辱等罪嫌，張以一行為同時觸犯二罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條規定，從一重恐嚇危害安全罪處斷。