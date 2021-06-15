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男搭高鐵不滿車長詢問 衝口而出「我有炸彈！」遭判刑

聯合報 / 記者陳弘逸／高雄即時報導

高雄一名林姓男子，搭乘高鐵南下的途中，不滿列車長詢問隨身攜帶的包裹內，是否為爆竹，令林男心生不滿，竟對車長謊稱他持有炸彈，即使列車到站員警到場，他仍持續恐嚇員警。經查林男包裹並未藏有爆裂物，警詢後依法函送，後由檢方起訴，橋頭地方法院將林男依恐嚇公眾罪，處2個月有期徒刑，得易科罰金。

判決指出，林男今年2月晚上搭乘高鐵南下列車，乘坐第10節車廂內，前往左營站的途中，因不滿列車長詢問隨身物品是否為爆竹，竟對車長恐嚇，「我持有炸彈」，並要求車長報警。

雙方在高鐵上僵持，直到10分鐘後，高鐵到達左營站，鐵路員警上前詢問，林男仍持續恫嚇警方他持有爆裂物，隨後，警方取下包裹，經刑事警察局防爆小組以X光查驗包裹，發現裡面僅有支撐架、竹蓆、黃色雨衣、綠色袋子等雜物並無爆裂物；警詢後，將林男函送，後由檢方偵結起訴，並聲請簡易判決處刑。

地院審酌，林男因不滿列車長詢問隨身物品，竟然公然發表如上恫嚇性言語，足以讓公眾安全造成危害，且始終否認犯行；地院將林男依恐嚇公眾罪，處2個月有期徒刑，得易科罰金，並沒收扣按所有物品。

高雄一名林姓男子，搭乘高鐵南下左營，途中不滿列車長詢問，竟出言恐嚇說「我持有炸彈」，遭處2個月有期徒刑。記者陳弘逸／攝影
高雄一名林姓男子，搭乘高鐵南下左營，途中不滿列車長詢問，竟出言恐嚇說「我持有炸彈」，遭處2個月有期徒刑。記者陳弘逸／攝影

高鐵 恐嚇 炸彈

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