媽歡喜為2子娶越南媳婦 2女竟嫌金子太小毀婚

黃姓婦人兩年前委由阮女辦理她的2個兒子阿忠、阿孝至越南相親、結婚，共花費新台幣60萬，事後阿忠、阿孝各娶了越南女子小春、小秋，但婚後小春以金子太小、小秋以要開店被拒，先後在越南離婚，黃婦以越南新娘毀婚、未來台灣為由，向阮女請求損害賠償，法官認婚姻是個人自由意志所為，無從保證婚姻存續，以阮女共支出必要費用55萬5332元，判決阮女給付黃婦剩餘款4萬4668元。可上訴。

黃婦主張，她與阮女於2019年5月初，簽定跨國境婚姻媒合書面契約，約定委由阮女辦理為她的長子阿忠、次子阿孝介紹越南女性相親、結婚、面談、回台灣事宜，並議定費用。

以及附註約定：「立契人不能有超出契約之外任何理由加價或女方相親成功後至到台灣後有無故失蹤、向男方要巨額金額、毀婚等視同違約，立契人須全賠償當事人所有費用，口說無憑，特立此約為證」。

黃婦於2019年5月5日匯款40萬與阮女指定的李男，並於同年6月11日、同年7月13日各給付10萬與阮女。同年5、6 月阮女偕同黃婦和阿忠、阿孝共前往越南3 次以辦理媒合婚姻，媒介阿忠越南女子小春、阿孝與小秋相親，然後在越南結婚。

惟婚後小春以金子太小、小秋要開店被拒，拒絕來台灣，且於越南分別與阿忠、阿孝離婚，黃婦認女方「毀婚」及「向男方要求巨額金額」事由，已違附註約定，向阮女請求損害賠償。

阮女辯稱，婚後夫妻間金錢爭執、如何相處、溝通，不是她得以介入排解，不可歸責於她，她無法保證阿忠阿孝結婚後不離婚，且契約約定是指自女方來台灣之後，她為女方毀婚等情事負責，非來台灣之前即須負責，2名越南女性於來台前即各與阿忠阿孝離婚，自不可歸責於她。

法官以越南法院的離婚判決書指出「小春與阿忠共同生活幸福，但後來就經常發生矛盾，原因是語言及生活習俗、習慣觀點不同。2019年7 月阿忠回台生活和工作，小春留在越南生活。2人之間沒有聯絡以解決矛盾，越來越深，由於時間遠離延長發生矛盾，夫妻感情不再存在。沒有互相關心、分擔，各自生活沒法團聚，小春認為婚姻生活沒有幸福要求與阿忠離婚」。

法官審酌，阮女僅是介紹黃婦的2子與越南女性認識並媒介婚姻，並無確保他婚姻幸福美滿的可能，黃婦及其2子亦不可能期待阮女可保證結婚後絕不離婚，因結婚、離婚是基於個人自由意志所為決定，牽涉因素亦甚多，無從由第三人保證婚姻關係存續並對此負責，