防疫打麻將 警舉發6人警告「中獎百分百」

端午節連假就是有人要打麻將。高雄市湖內警分局獲報舉發李姓男子等6人，並警告依過去確診病例，發現與確診者面對面打麻將的染病率幾近百分百。

高雄市政府警察局湖內分局湖內派出所11日夜間近11時，接獲民眾報案指轄內中正路2段一處民宅內有人在打麻將，擔心群聚成為防疫破口，報警請求協助。

經員警到場查處，發現4男2女共處一室在聊天與打麻將。警方調查，屋主是21歲的李姓男子，由於連假期間耐不住無聊，找來歐姓、楚姓、陳姓等3男，以及陳、許2女打麻將解悶。員警依傳染病防治法對在場6人開單舉發，全案後續將移請衛生局進行裁罰。

面對員警提醒政府一再宣導勿進行「非必要社交集會」，李男說法實在連假過於無聊。警方則是鄭重叮嚀，依過去新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）確診病例，發現與確診者面對面打麻將的染病率幾近百分百，為防堵疫情，類似非必要集會全面禁止才能確保安全。

湖內警分局長洪振順說，疫情嚴峻，為杜絕潛在傳播鏈，高雄市政府已公告禁止非同住者的室內非必要社交聚會，包括打麻將、撲克牌、桌遊等，提醒民眾暫緩各類型非必要聚會，才能避免自己成為疫情的破口。