子彈誤擊騎士穿臉獲撤告 男子持槍罪遭判3年半

李姓車行老闆涉持空氣槍試射子彈誤擊女騎士「穿臉」及非法持有、販賣空氣槍，經騎士撤告後，台灣高等法院日前依非法持有、販賣空氣槍等罪，判李男3年半。可上訴。

全案緣於，任職於台北市一所大學的36歲吳女，民國106年12月7日凌晨1時許騎車行經台北市重慶南路三段、中正橋下時，意外遭人試槍誤擊中臉頰，子彈射穿吳女臉部後卡在牙齦處，造成多顆牙齒斷裂、舌頭受傷，經民眾報案後送往台大醫院救治，無生命危險。

檢警追查是案發附近車行的李姓老闆試槍釀禍，李男案發後，指示門姓妻子及劉姓員工，將其他空氣槍移到妻子娘家藏放；李男後來遭逮捕及羈押，妻子怕槍遭查獲，經曾姓友人同意，將槍移到宜蘭某平房藏放。

檢警調查，李男在案發前，未經許可取得可發射鉛彈、具殺傷力的空氣長、短槍共12支，且非法持有；另已販賣3支空氣長、短槍，分別得款新台幣6萬5000元、12萬元及6萬元。

一審審理期間，受傷的女騎士撤回告訴，李男此部分被控過失致重傷罪獲判公訴不受理；一審依非法持有空氣槍罪、非法販賣空氣槍3罪，判李男3年8月，併科罰金65萬元；依非法寄藏空氣槍罪判門姓妻子1年8月，併科罰金5萬元；劉姓員工遭判1年8月（未上訴已確定），曾姓友人遭判1年半。

案經上訴，二審由台灣高等法院審理，審理期間，李男主張空氣槍沒殺傷力，門姓妻子、曾姓友人則否認犯罪。

高院認定，李男等人供述及鑑定證人與證人證言、槍枝鑑定書、監視器畫面、扣案空氣槍等證據，足以認定李男等人犯罪事證明確。

高院依非法持有空氣槍罪及非法販賣空氣槍3罪，判李男3年6月，併科罰金36萬元；妻子非法持有空氣槍罪，判刑1年10月，併科罰金3萬元；曾姓友人非法寄藏空氣槍罪，判刑1年6月，併科罰金3萬元 。可上訴。