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老父年輕愛賭離婚從此不見 請女兒支付扶養費被駁回

聯合報 / 記者黃宣翰／即時報導

張姓男子因身體狀況不佳，沒有工作難以維持生活，向兩名女兒請求支付每月5千元扶養費；張的兩名女兒則父親和母親離婚後，未負擔扶養費及返家探視她們，兩人對父親全然陌生，直至調解時才見面，形同陌路拒絕。台南地院法官認為張父沒有正當理由對女兒未盡扶養義務情節重大，駁回張父請求，裁准張女兒免除對父親扶養義務，全案可抗告。

張姓男子表示，他因身體狀況不好沒有工作，生活都靠政府中低收入補助才得以維持，2020年底經公所通知因女兒收入增加，他不能取得中低收入補助，無法維持生活，請求兩名女兒每月各分擔5000元扶養費。

張的兩名女兒說，她們從小時候就對父親沒有印象，從媽媽口中才知道爸爸這個角色，父親未與她們聯絡及請求負擔扶養費，直到收到聲請狀來法院調解才與父親見面。因父親對她們從未履行扶養義務，請求免除對於父親扶養義務。

張父到庭後自陳確實未盡到扶養責任，離婚後也沒有回家探視女兒，給付扶養費。張母證稱，他生下女兒後，在1988年到1993年間先生就去賭博，有賭債，有債主來家裡要錢，在婚前她名下有房子，房子有出售幫忙清償賭債，2000年辦理協議離婚，之後到女兒成年前都沒有回來找過她們，也沒有付過小孩的扶養費。

法官認為，張因無工作，難以維持生活，而有接受扶養需要。但他在女兒年幼時，即未盡照顧扶養責任，與妻子離婚後，也未負擔扶養費及返家探視女兒，張沒有正當理由對女兒未盡扶養義務情節重大，張請求女兒給付扶養費，為無理由，應予駁回，並免除張女兒對於父親扶養義務。

張姓男子向兩名女兒請求支付每月5千元扶養費，台南地院法官認為張父沒有正當理由對女兒未盡扶養義務情節重大，駁回張父請求，另裁准張女兒免除對父親扶養義務。圖／本報資料照片
張姓男子向兩名女兒請求支付每月5千元扶養費，台南地院法官認為張父沒有正當理由對女兒未盡扶養義務情節重大，駁回張父請求，另裁准張女兒免除對父親扶養義務。圖／本報資料照片

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