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工人帳戶賣2萬5供詐騙集團用 法官判刑3月

聯合報 / 記者黃宣翰／即時報導

陳姓建築工地綁鐵工人，被控於去年7月間將他所有郵局帳號提款卡、密碼，以2萬5000元代價賣交給詐騙集團使用，詐騙集團佯裝為王姓女子，向被害人謊稱為金融控股公司操盤手，可加入外匯金融交易平台投資獲利，被害人信以為真，匯款1萬5千元至陳郵局帳戶內，事後被害人察覺受騙而報警法辦起訴。台南地院依陳觸犯幫助洗錢罪，判處徒刑3月，併科罰金1萬元，罰金得易服勞役，全案可上訴。

判決書指出，陳姓男子（30歲）於去年7月23日，將他郵局帳號的提款卡、密碼，以2萬5000元代價交給詐騙集團成年成員使用。詐騙集團所屬成員取得帳戶後，去年7月間，佯裝為臉書暱稱王姓女子與被害男子識後互加為Line好友，並向被害人佯稱，她從事金融控股公司操盤手，得加入外匯金融交易平台投資獲利。

被害人陷於錯誤，同日晚間9點19分匯款3000元、同日晚間10點32分，再匯款1萬2000元至陳郵局帳戶內，陳以此方式幫助他人掩飾詐騙犯罪所得款項去向。事後，被害人察覺受騙報警法辦起訴。

法官審酌，陳將金融帳戶交給他人供詐欺犯罪使用，並使不法份子藉此輕易詐取財物，使犯罪贓款去向無從查詢，使檢警執法人員難以追查緝捕，助長詐騙集團詐取財物犯罪風氣，並使告訴人受有損害，所為實不足取，但後坦承犯行，為建築工地綁鐵工，兼衡被害人受騙之金額等一切情狀，量處其刑。

陳姓建築工地綁鐵工人，被控以2萬5000元代價將郵局帳戶提款卡及密碼，賣交給詐騙集團成員使用，台南地院依陳觸犯幫助洗錢罪，判處徒刑3月，併科罰金1萬元。圖／本報資料照片
陳姓建築工地綁鐵工人，被控以2萬5000元代價將郵局帳戶提款卡及密碼，賣交給詐騙集團成員使用，台南地院依陳觸犯幫助洗錢罪，判處徒刑3月，併科罰金1萬元。圖／本報資料照片

詐騙集團 郵局 外匯

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