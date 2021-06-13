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高雄大寮凌晨7人群聚 總罰鍰42萬元起跳
高雄市大寮區大寮路一民宅今天凌晨0時有多人群聚，鄰居發現後向林園警分局檢舉，警方到場發現屋內19歲至23歲的5男2女在室內飲酒聚會，查證皆非同住親友，依傳染病防治法開舉發單，最少可罰42萬元。
據了解，警方到場時，現場年輕男女已準備散場，起初有人躲在樓上屋內不敢下樓，聲稱不知已違反防疫規定，後來馬姓屋主坦承，端午連假找友人到自家住宅聊天、喝酒，持僥倖心態認為警察不會開單，如今已知道錯了。
員警開舉發單後，也請聚集男女由未喝酒的人載離，並再三宣導防疫期間不能群聚飲酒聚會；高雄市政府明文規定，只要違反室內5人以上、室外10人以上社交聚會，可依法第37條處6萬元以上30萬元以下罰鍰。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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