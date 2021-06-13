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為5萬元幫大陸人非法入境 護照露餡男關澳洲監獄10月

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導

台北市林姓男子為五萬元報酬，協助大陸籍楊姓男子非法入境澳洲，林男取得偽造的中華民國護照後，在往峇里島班機上，交付楊男假護照，3天後搭機至澳洲，在布里斯本遭發現，行李內有楊男大陸護照。非法犯行曝光後，林慘遭澳洲法院判刑2年確定，入監10月後保釋前返回台，檢方偵結後，依行使偽造護照罪嫌起訴。

起訴指出，林男在2018年7月19日搭機至香港，向不詳人士取得中華民國偽造護照，假護照黏貼大陸籍楊姓男子照片、寫上假名，林男和楊男見面後，搭上同一班往印尼峇里島的飛機，在班機上林交付假護照給楊，並保管楊的護照。

3天後，2人搭機前往澳洲布里斯本，澳洲邊防署發現，林男的行李內放置楊男的大陸護照，認為有異狀攔下林男，另楊男持假護照入境澳洲，也遭識破。

林男坦承，以5萬元受僱協助大陸人非法入進澳洲，先飛往香港取得假護照後，在往峇里島班機上，交給楊男假護照，並幫忙保管楊男的護照，後來因為行李內的楊男護照被澳洲發現，遭判刑入監10月。

檢方指出，林男行為涉犯護照條例，行使偽造護照罪嫌，澳洲布里斯本地區法院判決2年徒刑確定，林男入監服刑10月，因符合澳洲保釋規定，2018年5月25日遣返回台，建請法院審酌林男已在他國入監服刑，諭知妥適刑度。

護照示意圖。圖／本報資料照片
護照示意圖。圖／本報資料照片

護照 澳洲

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