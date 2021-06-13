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鷹架77公尺高墜落壓死司機 公司負責人、主管皆被起訴

聯合報 / 記者王怡蓁／新北即時報導

去年11月間，湯姓司機在工地現場施工，在吊舉施工材料時，因工地動線安排有問題，司機無法在吊掛時遠離，導致鷹架從77公尺高墜落時砸中湯姓司機而死亡。新北地檢署依雇主未採取安全措施致死亡職業災害等罪嫌，起訴雇用湯姓司機的張姓負責人及張姓主管。

檢警調查，某營造公司承攬6千萬的集合住宅新建工程，該公司雇用湯姓司機負責載送施工架踏板材料到施工的樓層。張姓負責人及張姓主管明知進行吊舉作業時，應避免人員在吊舉物的下方，不過，因現場動線擁擠，張等2人僅口頭交代員工要閃避，而無法實際上淨空。

2020年11月3日上午，湯姓司機進行吊掛運作，疑似因鋼索變形，在吊升到77公尺時，鷹架墜落，垂直砸中正下方的湯姓司機，導致他多處骨折，創傷性休克而死亡。

張姓負責人等2人坦承沒有淨空吊舉物下方人員，並辯稱司機有受過訓練，知道吊起來後要離開。湯姓司機的助手證稱，該工地的動線安排有問題，他跟湯姓司機多次向公司反映卻無法獲得改善。

新北地檢署認為，現場除了動線擁擠，導致吊掛物下方人員無法閃避，也沒有防止吊掛物墜落的安全衛生設備及措施。因此依雇主未採取安全措施致死亡職業災害等罪嫌，起訴雇用湯姓司機的張姓負責人及張姓主管。

湯姓司機遭掉落的鷹架砸死，新北地檢署依雇主未採取安全措施致死亡職業災害等罪嫌，起訴雇用湯姓司機的張姓負責人及張姓主管。圖／聯合報系資料照
湯姓司機遭掉落的鷹架砸死，新北地檢署依雇主未採取安全措施致死亡職業災害等罪嫌，起訴雇用湯姓司機的張姓負責人及張姓主管。圖／聯合報系資料照

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