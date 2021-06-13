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17人工地福利社聚賭 錢藏床底燈罩面臨百萬罰鍰

聯合報 / 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市警方11日才逮透天厝8人聚賭打麻將，昨日傍晚再破獲地下室天九牌賭場，粘姓男子以1樓工地福利社為掩護，掛羊頭賣狗肉，在地下室經營天九牌賭場，吸引含2名移工共16名賭客聚賭，警方到場時還到處藏錢，但最終賭資、抽頭金逾200萬元全被查扣，全案依賭博罪、社會秩序維護法移送偵辦，違規群聚則函請衛生局裁罰，恐面臨百萬罰鍰。

粘姓男子（45歲）本月初涉嫌租下成功路、朝陽一路口的新建案工地旁、位在鎮江街上一處2樓高的老透天民宅，並在地下室經營天九牌賭場，1樓則經營工地福利社，販賣飲料、零食等作為掩護。

桃園警分局偵查隊接獲情資並派出專案小組，昨日18時許發現10餘人陸續進入福利社，卻沒再出來，疑有聚賭情事，經確認後入內查緝，當場查獲粘姓負責人及16名賭客，共17人，其中還有2名是越籍移工，查扣天九牌等賭具一批、賭資159萬餘元及抽頭金59萬餘元。

警方在門外敲門時，眾人起先不願開門，還開始在房內到處藏錢，有的藏床底下，有的藏在日光燈罩內，結果燈罩掉落因此露餡，最後都被員警一一搜出。

警方調查，現場賭客年約50至70歲，不少人是附近居民，只要看到福利社有營業，就會上門問「今天有無？」其餘熟客也是通過來電確認有「營業」就會前來，疫情嚴峻也照常光顧，員警嘆真是「賭性堅強」。

由於有17人涉案，為避免群聚，警方分流分批將賭客及負責人帶往不同派出所偵辦，全案依賭博罪、社會秩序維護法移送桃園地檢署偵辦，違規群聚則依傳染病防治法函請市府衛生局裁罰，若依賭客6萬、賭場負責人30萬計算，眾人恐面臨高達126萬罰鍰。

員警在現場查扣賭資159萬元及抽頭金59萬元。記者楊湛華／翻攝
員警在現場查扣賭資159萬元及抽頭金59萬元。記者楊湛華／翻攝
賭客將鈔票藏在日光燈罩內，結果燈罩掉落露餡。記者楊湛華／翻攝
賭客將鈔票藏在日光燈罩內，結果燈罩掉落露餡。記者楊湛華／翻攝
賭客將賭資壓在床底下，企圖躲避警方查緝。記者楊湛華／翻攝
賭客將賭資壓在床底下，企圖躲避警方查緝。記者楊湛華／翻攝
桃園警方昨破獲天九牌賭場，逮粘姓負責人及16名賭客，均依法移送。記者楊湛華／翻攝
桃園警方昨破獲天九牌賭場，逮粘姓負責人及16名賭客，均依法移送。記者楊湛華／翻攝

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