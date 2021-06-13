不怕確診足跡照常聚賭 彰化查獲7人最高可罰210萬

彰化市大埔路一帶，本月10日才被衛生局公布有新冠肺炎確診者足跡，造成附近居民緊張，彰化警分局卻在11日接獲檢舉，在大埔路巷內查獲7人聚集一室，還有麻將桌、賭博機台及3萬多元現金。警方訊後，昨天除了依賭博罪嫌偵辦外，因在場超過5人聚集，依傳染病防治法函送彰化縣衛生局裁罰，開出7張稽查張，每人可罰6萬元到30萬元。

目前全國仍處新冠肺炎第三級警戒，戶外聚集不得超過10人、非同住者室內不得超過5人，彰化縣在5月底並爆發「麻將牌咖傳染鏈」，連同接觸者累計已造成35人染疫，彰化縣衛生局還統計，同桌打麻將感染率達百分之百，是最容易受到傳染，而且衛生局在本月10日還發布大埔路有確診者足跡，卻還有人敢相揪聚賭，認為不可思議。

彰化分局大埔派出所是在11日晚間10時許，接獲民眾檢舉，指彰化市大埔路的巷內有人聚集，員警到達現場，發現一樓有6人，屋主則在2樓，現場還有麻將等賭具 ，甚至還有2台電子遊戲機，賭資3萬餘元，他們否認打麻將，是在玩手機遊戲。