高中出國滯海外14年逃避返台體檢 母辯：已當爸不宜

台中市賴姓男子在高中畢業後前往加拿大求學，因規定在33歲前需返台體檢、接受徵兵，但賴在前年間接到區公所催告，需在半年內返台，公告6個月期滿後，區公所去年寄出徵兵通知書，由賴母代收、轉達，但賴仍拒絕返台，區公所以妨害兵役治罪條例，函送台中地檢署。賴母替兒子辯稱，已在加拿大成家業，「已經當爸」，不適合當兵。台中地院依法判賴3月徒刑，得易科。

判決指出，賴姓男子（32歲）是役齡男子，在高中畢業後經核准出國，依規定需在年滿33歲時返台服役，但屆期未歸，台中市北屯區公所在前年4月間，函文催告賴需要半年內返台，接受徵兵，經催告期滿後，賴仍未返台，區公所在去年間通知賴領取徵兵通知書，並透過郵政寄給賴母，賴母收到後再轉達給賴。

不過賴仍未依規定到醫院體檢，區公所依妨害兵役治罪條例，函送台中地檢署偵辦，檢方通知賴母到場作證，賴母表示，都有將徵兵資訊，轉告兒子，不過兒子說，已經在加拿大成家立業，還有小孩，「當爸爸了，不適合返台當兵」，檢方偵結起訴，並聲請簡易判決處刑。