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不想繳手機帳單 她竟謊報門號被冒用
蔡姓女子因不願繳交手機門號的電信費用，向警方涉嫌謊報門號遭不詳人冒名申辦，警方事後查出門號是她於同年10月間向電信公司申辦，將她法辦起訴。台南地院依蔡觸犯未指定犯人誣告罪，判處拘役50天，得易科罰金，緩刑3年，緩刑期間交付保護管束，並自判決確定日起6個月內接受8場次法治教育課程，全案可上訴。
判決說，蔡明知2018年10月20日下午4點多，曾經拿著自己國民身分證及健保卡，前往遠傳電信門市，填具並親簽申請文件，申辦行動電話門號，並由該門市員工經手協辦。
蔡女因不願繳交開門號電信費用，竟於同年12月23日，向台南市警三分局安南派出所員警，謊稱開門號遭不詳人冒名申辦，未指定犯人而向該管公務員誣告他人犯罪。案經警方法辦起訴。
法官認為，蔡女因一時思慮欠周，致罹刑律，犯後已經坦承犯行，並深知悔悟，認為對蔡女宣告刑責，以暫不執行為適當，宣告緩刑3年，以啟自新。又為使她於此案從中深切記取教訓，避免再度犯罪，命她自本判決確定日起6個月內，接受8場次法治教育課程。
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